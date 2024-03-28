Космическая золотая лихорадка: астрономы всего за 3 часа нашли 49 новых галактик (фото)

Ученые не ожидали найти такое количество галактик за настолько короткое время.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы были удивлены космической золотой лихорадкой, ведь им удалось обнаружить всего за 3 часа сразу 49 ранее не известных астрономических объектов, пишет Space.

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Астрономы обнаружили 49 новых богатых газом галактик с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. Эта группа получила прозвище "объекты 49-го", что является отсылкой к прозвищу, которое получили золотоискатели в 1849 году хлынувшие в Калифорнию во время Калифорнийской золотой лихорадки. Их называли "люди 49-го".

Изначально астрономы пытались изучить газ, из которого возникают новые звезды в одной радиогалактике, но в итоге обнаружили 49 новых астрономических объектов. И сделали они это во время наблюдений, которые продолжались примерно 180 минут.

49 новых галактик, обнаруженных радиотелескопом MeerKAT показаны цветными контурами: более красные цвета указывают на более удаленные объекты, а более синие цвета показывают на более близкие Фото: space.com

Авторы исследования называют новые галактики с золотыми самородками для астрономов. Ведь их открытие такое же случайное, как и обнаружение первых кусков золота в Калифорнии в 1849 году, что и положило начало золотой лихорадке в этом штате.

По словам ученых, они не ожидали обнаружить так много галактик за такое короткое время и исследовать их газовое наполнение. Как показывает исследование, многие из открытых галактик находятся близко друг к другу и формируют группы галактик.

Все галактики имеют разные формы и размеры, но некоторые их них особенно впечатлили астрономов. Например, на одном снимке видны четыре галактики, но три из них связаны между собой общим газом.

Четыре галактики, открытые MeerKat. Белые контуры показывают, как далеко простирается газ этих галактик, показывая, что три из них связаны газом Фото: space.com

Астрономы обнаружили, что в центральной галактике формируется много звезд и вероятно она крадет газ у своих галактик-спутников, что вызывает бурное звездообразование. Но этот же процесс приводит к тому, что остальные две галактики не создают звезд.

Авторы исследования говорят, что новое открытие подчеркивает невероятную мощь радиотелескопа MeerKAT. Поэтому наблюдения будут продолжены и астрономы надеются обнаружить еще больше ранее неизвестных богатых газом галактик.

Как уже писал Фокус, обнаружена загадочная черная дыра с "икотой", которая скрывает неожиданные компоненты. Ученые считают, что новое открытие многое меняет в понимании природы сверхмассивных черных дыр.

Также Фокус писал о еще одном важном открытии, которое касается черной дыры в центре нашей галактики. Астрофизики смогли обнаружить скрытые искривленные линии сильного магнитного поля, которое закручивается вокруг черной дыры Стрелец А*. Оказалось, что такое же магнитное поле существует и у еще одной известной сверхмассивной черной дыры. Но эти объекты очень разные, что интригует ученых.