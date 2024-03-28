Обнаружена загадочная черная дыра с "икотой": она скрывает неожиданные компоненты

Ученые считают, что новое открытие многое меняет в понимании природы сверхмассивных черных дыр.

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Астрономы наблюдали, как сверхмассивная черная дыра в центре галактики на расстоянии 800 млн световых лет, имеющая массу в 50 млн раз больше массы Солнца, внезапно начала выбрасывать материю и осветила окружающий диск, яркость которого увеличилась в 1000 раз. Они назвали это "икотой" черной дыры из-за периодического характера увеличения яркости и выброса материи. Оказалось, что черные дыры могут содержать в своих аккреционных дисках, где накапливается материя, которую они поглощают, неожиданные компоненты. Это бросает вызов общепринятой теории о том, как функционируют аккреционные диски черных дыр. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances, пишет Space.

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По словам ученых, эта черная дыра ведет себя не так, как другие и ее поведение не соответствует тому, что известно. Предполагается, что на самом деле подобное поведение черных дыр является более распространенным.

Астрономы обнаружили очень яркую вспышку света в центре галактики, где расположена сверхмассивная черная дыра, которая ранее не проявляла такой активности. Наблюдения показали, что вспышка света продолжалась примерно 4 месяца. При этом в рентгеновском свете были обнаружены периодические провалы, которые происходили каждые 8,5 дней. Это напоминало эффект, создаваемый планетами, пролетающими на фоне своих звезд и блокирующими их свет. Но такое поведение черной дыры не вписывалось в известные теории и модели.

Неожиданный компаньон черной дыры

Возникло предположение, основанное на одной из гипотез, что вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики может вращаться черная дыра промежуточной массы, масса которой в 100 – 10 000 раз больше массы Солнца. Черная дыра меньшего размера может вращаться вокруг крупной черной дыры таким образом, что она проходит через ее аккреционный диск, что вызывает выбросы материи. Каждый раз, когда меньшая черная дыра делает это у большого объекта возникает "икота". Созданное моделирование, основанное на наблюдениях, подтвердило эту гипотезу.

Черная дыра меньшего размера может вращаться вокруг крупной черной дыры таким образом, что она проходит через ее аккреционный диск, что вызывает выбросы материи Фото: space.com

Черная дыра и спагетти

Но это не объясняет то, почему черная дыра внезапно увеличила яркость своего аккреционного диска, а только то, почему этот свет периодически становится не таким ярким. Авторы исследования считают, что почти неактивная черная дыра внезапно проявила свою активность из-за того, что как-то звезда подлетела слишком близко к горизонту событий черной дыры. Сильнейшая гравитация привела к тому, что звезда начала разрываться и растягиваться в процессе под названием спагеттификация. Именно это вызвало мощную вспышку света, которая осветила аккреционный диск. Но также в диск попала новая материя. Ученые считают, что эта материя питала сверхмассивную черную дыру в течение 4 месяцев, а меньшая черная дыра выбивала из аккреционного диска больше вещества, чем обычно.

Сильнейшая гравитация привела к тому, что звезда начала разрываться и растягиваться в процессе под названием спагеттификация. Именно это вызвало мощную вспышку света, которая осветила аккреционный диск Фото: NASA//CXC/M. Weiss

Открытие бросает вызов теории

По слова авторов исследования, полученные данные бросают вызов общепринятому представлению о том, как функционируют аккреционные диски черных дыр. Ведь раньше считалось, что эти диски из газа являются однородными, но оказывается, что они могут содержать неожиданные компоненты, то есть еще одну черную дыру.

Астрономы предполагают, что подобные двойные черные дыры могут быть обычным явлением, теперь осталось их только обнаружить.

Как уже писал Фокус, в центральной черной дыре Млечного Пути обнаружена скрытая особенность. Астрономы обнаружили сильные и хорошо организованные магнитные поля вокруг черной дыры Стрелец А*.

Также Фокус писал о новом открытии ученых на Марсе, которое показывает, что вода на Красной планете сохранялась гораздо дольше, чем предполагалось раньше.