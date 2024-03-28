Нашли в Антарктиде: частица минерала прибыла из необычного места в пространстве и времени

Исследование древнего метеорита позволило обнаружить там досолнечное зерно и его создало новое космическое явление.

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal, ученые обнаружили редкую частицу минерала в древнем метеорите, который после падения на Землю упал в Антарктиде. Исследователи считают, что это досолнечное зерно прибыло из довольно необычного места в пространстве и времени и является продуктом взрыва сверхновой нового типа, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В метеоритах ученые иногда находят крошечные частицы минералов, которые называются досолнечными зернами. Это значит, что такие минералы, были созданы еще до появления Солнца и Солнечной системы. Но обнаружить их очень сложно, ведь досолнечные зерна очень маленькие и часто находятся глубоко в породе метеорита. Но обнаруженная частица минерала оливин имеет такой состав, что она была создана в результате взрыва сверхновой нового типа, который открыли совсем недавно, считают ученые.

Часто на Землю падают метеориты, которые являются остатками процесса создания Солнечной системы, но иногда попадаются камни, в составе которых находятся частицы, созданные в других звездных системах.

Досолнечное зерно было обнаружено в метеорите AH 77307, который нашли в Антарктиде еще более 50 лет назад. Этот метеорит относится к классу углеродистых хондритов, то есть он сформировался на самых ранних этапах истории Солнечной системы. Это зерно было обнаружено в минерале оливин, который представляет собой силикат магния и железа. Данный минерал распространен на Земле и в космосе, но его изотопный состав зависит от того, где он сформировался. Некоторые досолнечные зерна можно идентифицировать с помощью соотношения изотопов магния, но в метеорите было обнаружено особенно большое наличие магния-25.

Досолнечное зерно было обнаружено в метеорите AH 77307, который нашли в Антарктиде еще более 50 лет назад Фото: ScienceAlert

Авторы исследования говорят, что созданные в Солнечной системе минералы имеют предсказуемые соотношения изотопов, то есть версий химический элементов с разным количеством числом нейтронов. Но обнаруженная частица оливина имеет соотношение изотопов магния, которое отличается от всего, что есть в Солнечной системе.

Ученые считают, что такое изотопное соотношение скорее всего появилось в результате взрывной смерти звезды, то есть взрыва сверхновой. Затем досолнечное зерно, переместившись сквозь космос, попало в состав метеорита. Очень необычное изотопное соотношение можно объяснить только образованием в результате недавно обнаруженного нового типа сверхновой — сверхновой, горящей водородом, считают ученые.

Обнаруженная частица минерала оливин имеет такой состав, что она была создана в результате взрыва сверхновой нового типа, который открыли совсем недавно, считают ученые Фото: ScienceAlert

Как уже писал Фокус, астрономы всего за 3 часа с помощью мощного радиотелескопа смогли обнаружить сразу 49 новых галактик. Ученые не ожидали найти такое количество галактик за настолько короткое время.

Также Фокус писал о том, что будущая космическая станция компании Джеффа Безоса прошла ключевые испытания NASA. Международная космическая станция закончит свою работу в 2030 году и NASA вкладывает сотни миллионов долларов в разработку ее замены.