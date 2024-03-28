Высадка деревьев лишь ускоряет закипание Земли: почему это происходит

Исследователи обнаружили, что посадка деревьев в неправильных местах на самом деле ускоряет глобальное потепление, а вовсе не сдерживает его.

Климатический кризис навис над планетой: 2023 год официально признали самым жарким в истории наблюдений, а 2024, вероятно, станет еще более жарким. В результате на планету обрушатся еще более интенсивные волны жары, засухи и лесных пожаров. Из-за климатического кризиса под угрозой также оказались и "зеленые легкие планеты", пишет Science Alert.

Леса, как все живое на Земле, также страдают от невероятной жары и более обширных лесных пожаров. Чтобы защитить "зеленые легкие" планеты, казалось бы, достаточно высадить новые деревья, которые смогли бы улавливать углерод. Однако все не так просто. Новое исследование показывает, что высадка новых деревьев, увы, может лишь ускорить глобальное потепление Земли.

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В новом исследовании ученые составили новую карту мест для восстановления лесов и охлаждения планеты. Теперь ученые полагают, что место высадки леса играет немаловажную роль: неправильное место ускорит закипание планеты.

Не секрет, что деревья поглощают огромное количество углекислого газа, а потому восстановление деградировавших лесных массивов и посадка новых саженцев являются важными инструментами в борьбе с изменением климата. Однако в некоторых случаях эффект может быть обратным: чем больше деревьев, тем меньше солнечного света отражается обратно в космос, а значит большее количество тепла поглощается.

По словам соавтора исследования Сьюзен Кук-Паттон, они с коллегами обнаружили, что в некоторых регионах высадка деревьев попросту приведет к негативным последствиям для климатической системы Земли. Во время исследования команда заметила, что восстановление древесного покрова приводит к изменению альбедо — количества солнечной радиации, отражающейся от поверхности, однако ученые сначала не могли объяснить это.

Позже команда использовала новые карты и теперь ученые впервые смогли учесть охлаждающий эффект деревьев, а также потепление, вызванное уменьшение альбедо. Результаты показывают, что проекты высадки новых лесных массивов часто не учитывали альбедо в этом уравнении, а потому климатическая выгода попросту переоценивалась на 20-80%.

К счастью, ученые также составили карту, которая в дальнейшем позволит определить лучшие места для высадки деревьев — то есть достичь максимальной выгоды для климата Земли. К счастью, данные указывают на то, что на планете все еще достаточно мест, где восстановление древесного покрова окажет положительный эффект на сдерживание изменения климата планеты.

Отметим, что альбедо является самым высоким в земных точках, покрытых льдом и снегом — такой покров способен отражать около 90% солнечной энергии обратно в космос. Многие страны в рамках программы по сдерживанию глобального потепления пообещали высадить миллиарды деревьев, однако теперь ученые считают, что не все эти усилия принесут одинаковую пользу, если будут высажены без учета карты, составленной командой.

Одними из наиболее эффективных регионов для восстановления лесного покрова считают тропические среды, например, бассейны Амазонки и Конго. В то же время наименее эффективными участками для высадки новых деревьев считаются луга и саванна умеренного пояса. Более того, ученые также полагают, что сама выгода от высадки новых деревьев слегка преувеличена — даже в самых эффективных регионах выгода, вероятно, на 20% меньше, чем считалось.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как выглядел самый древний лес на Земле.