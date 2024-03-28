Будущий самолет NASA на Марсе поможет раскрыть тайну метана на планете: что известно (видео)

Пока что этот самолет находится на ранней стадии разработки, но он сможет искать неуловимые следы жизни в атмосфере Красной планеты.

NASA финансирует создание марсианского самолета MAGGIE, который сможет обнаружить метан на Марсе, хотя это очень трудно сделать. Самолет не оправится в ближайшее время на Красную планету, но в NASA считают, что летальные аппараты на Марсе просто необходимы для его исследования. Напоминаем, что пока что единственный летательный аппарат на Марсе, вертолет Ingenuity, прекратил свою работу на планете в январе этого года, пишет Space.

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Будущий марсианский самолет получил название MAGGIE, что является сокращением от Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer ("Марсианский воздушный и наземный умный исследователь"). Пока что это только концепция, которая находится на ранней стадии разработки.

Тем не менее планируется, что самолет сможет работать на Марсе в течение марсианского года (почти 2 земных года) в любой точке Красной планеты. Он будет летать на высоте 1 км над поверхностью и одна из его главных задач состоит в поиске метана в атмосфере. Эта неуловимая молекула может быть признаком жизни, но ученым пока сложно обнаружить ее присутствие в атмосфере Марса.

Будущий марсианский самолет получил название MAGGIE, что является сокращением от Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer ("Марсианский воздушный и наземный умный исследователь"). Пока что это только концепция, которая находится на ранней стадии разработки Фото: NASA

Время от времени метан появляется в атмосфере, и его можно обнаружить с помощью марсоходов или орбитальных аппаратов. Например, марсоход Curiosity неоднократно находил метан в атмосфере, но его уровни то повышались, то понижались. В любом случае метана было обнаружено очень мало. Поэтому самолет MAGGIE предназначен для того, чтобы раскрыть тайну метана на Марсе.

Предполагается, что работающий на солнечной энергии самолет сможет преодолевать расстояние в 179 км на одном заряде батареи. Разработчики будущего летательного аппарата говорят, что бортовые приборы смогут обнаружить следы метана в атмосфере или другие потенциальные переходные явления, такие как жидкая вода на Марсе. Более того, самолет сможет осуществлять посадку в любой точке Марса, чтобы взять образцы.

Предполагаемый запас хода MAGGIE обусловлен запатентованной технологией, которая будет использовать воздушные компрессоры для поддержания самолета в воздухе. Воздушные компрессоры перемещают небольшое количество атмосферы из задней части крыльев вперед, одновременно увеличивая подъемную силу и уменьшая сопротивление. Этот позволит MAGGIE адаптироваться к различным температурам и давлениям атмосферы, что позволит ему перемещаться в разреженном воздухе Марса в разные времена года и на разных широтах.

Но прежде чем самолет отправится на Марс разработчикам нужно доказать, что такой летательный аппарат может работать в тонкой атмосфере Красной планеты. Если этот этап будет пройден успешно, а на него NASA дает 9 месяцев, то затем начнется более масштабная разработка, которая продлится 2 года.

И только после этого, если все пройдет успешно начнется создание прототипа и тестовые испытания. Поэтому марсианский самолет сможет отправится на Марс не раньше, чем в конце десятилетия.

Как уже писал Фокус, астрономы приблизились к решению давней загадки и впервые вычислили скорость движения струи нейтронной звезды. Скорость струи меньшая, чем скорость таких же явлений у черных дыр, но новое открытие является очень важным для понимания природы эти сверхплотных объектов в космосе.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в метеорите частицу, которая возникла в результате нового типа космических взрывов и прибыла из-за пределов Солнечной системы.