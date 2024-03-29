У людей всегда было "шестое чувство" и без него невозможно прожить: о чем оно предупреждает

Исследователи пришли к выводу, что у людей всегда было шестое чувство, но мы не обращали на него особого внимания.

Большинство людей на Земле знакомы пять основных чувств: осязание, зрение, слух, обоняние и вкус. Однако не все знают, что у людей также есть и дополнительное шестое чувство, также известное как интероцепция, пишет Science Alert.

Интероцепция представляет собой внутреннее состояние нашего тела. Простыми словами, именно она помогает нам чувствовать и интерпретировать внутренние сигналы организма, регулирующие его важнейшие функции, например, голод, температуру тела и частоту сердечных сокращений.

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Люди часто не обращают внимания на это чувство, однако оно чрезвычайно важно, так как обеспечивает оптимальную работу всех систем организма. Исследователи обнаружили, что шестое чувство, по сути, предупреждает нас о том, что тело вот-вот выйдет из строя. Например, именно оно заставляет нас тянуться за водой, когда мы чувствуем жажду, или заставляет снять свитер, если нам жарко.

Исследования также показывают, что интероцепция чрезвычайно важна для нашего психического здоровья: она способствует многим психологическим процессам, в том числе принятию решений, социальным способностям и эмоциональному благополучию. Известно, что при многих психических расстройствах, таких как депрессия, тревога и расстройство пищевого поведения, наблюдается нарушение интероцепции. Более того, ученые полагают, что именно шестым чувством обусловлено то, что многие психические расстройства имеют схожие симптомы, например, нарушение сна и усталость.

Несмотря на то, насколько интероцепция важна для человека, ученым все еще известно о ней крайне мало: до сих пор неизвестно различаются ли мужчины и женщины в том, насколько точно они чувствуют внутренние сигналы тела. В более ранних исследованиях ученые пытались выяснить, как именно мужчины и женщины воспринимают внутренние сигналы своего организма, однако результаты оказались неоднозначными.

Чтобы получить более четкую картину о шестом чувстве Дженнифер Мерфи, преподаватель психологии в Лондонском университете Ройал Холлоуэй, и Фрейя Прентис, кандидат наук в Институте здоровья детей на Грейт-Ормонд-стрит объединили данные из 93 исследований, посвященных интероцепции у мужчин и женщин.

Результаты анализа ученых показали, что шестое чувство действительно отличается у мужчин и женщин. Например, женщины значительно менее точны в задачах, ориентированных на сердце и в некоторых случаях на легкие. Кроме того, ученые также обнаружили различия в задачах с пульсом, однако в случае других задач различия были менее очевидными. Возможно, это связано с тем, что лишь небольшая часть исследований изучала восприятие легких и желудка.

Ученые отмечают, что сегодня науке известно, что различия между шестым чувством мужчин и женщин действительно существуют, но до сих пор не ясно, что их вызывает. Предполагается, что секрет может быть в различных физиологических и гормональных изменениях. Впрочем, ученые сходятся во мнении, что потребуются дополнительные исследования, чтобы узнать больше о различиях между мужчинами и женщинами.

Ранее Фокус писал о том, что как изменилось бы наше осязание, если бы имели шесть пальцев.