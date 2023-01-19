Шестое чувство. Ученые утверждают, что набор чувств человека не ограничивается пятью общепринятыми

Если вы думаете, что у человека только 5 основных чувств, то скорее всего вы можете упустить еще некоторые, которые не так известны.

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Хотя считается, что у человека есть только 5 основных чувств — зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, многие философы и нейробиологи сейчас дискутируют на предмет того, что на самом деле их может быть от 22 до 33. Какие еще есть чувства у человека, пишет USC Dornsife.

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Ученые считают, что к основным чувствам человека можно отнести также чувство равновесия или эквилибриоцепцию, также проприоцепцию или чувство ощущения положения нашего тела, то есть это чувство позволяет нам, не глядя, узнать, где находятся части нашего тела и еще хроноцепцию, то есть чувство ощущения времени.

По словам Тока Томпсона из Университета Южной Калифорнии, есть еще одно чувство, о котором говорят очень многие ученые – так называемое "шестое чувство". Его связывают с нашим разумом и даже с экстрасенсорными способностями.

Например, в индийской философии именно разум является шестым чувством, которое управляет остальными пятью. Но в западных обществах шестое чувство больше относят к экстрасенсорным способностям, и еще древние кельты называли это чувство "вторым зрением".

Сейчас некоторые ученые считают это предчувствием, то есть способностью человека узнать о том, что возможно произойдет. Среди разновидностей предчувствия, например, выделяют так называемый "внутренний голос".

[ + – ] Среди разновидностей предчувствия, например, выделяют так называемый "внутренний голос" Фото: Columbia Pictures

По словам нейробиолога Антонио Дамасио из Университета Южной Калифорнии, вера в мистические экстрасенсорные способности не требуется, чтобы поверить в то, что наше восприятие может выходить за пределы физических чувств.

"Наш разум таит очень много тайн, которые еще предстоит открыть. Поэтому некоторые чувства, которые есть у человека еще недоступны нашему пониманию. Поэтому предчувствие или скорее всего интуиция, является одним из важных наших чувств", — говорит Дамасио.

Некоторые люди считают, что у человека есть так называемое "второе зрение". Но, по словам ученых, чтобы увидеть то, что не видят другие, чаще всего требуется катализатор. Например, древние жители Южной Америки использовали растения и грибы, имеющие особые свойства, чтобы "расширить сознание", проще говоря вызвать галлюцинации. То же касается и современных наркотических средств.

Но не все видения требуют химической стимуляции. Например, многие христианские святые говорили о поразительных зрительных или слуховых галлюцинациях, хотя при этом они ничего не принимали, говорят ученые. Сейчас ученые предполагают, что такого рода явления, если они не вызваны химическими веществами, являются продуктом расстройства мозга, такого как шизофрения. Но даже в Средние века церковь ставила под сомнение подлинность таких видений и ввела строгие правила для их оценки.

[ + – ] По словам ученых, вера в мистические экстрасенсорные способности не требуется, чтобы поверить в то, что наше восприятие может выходить за пределы физических чувств Фото: Freepic

"Конечно, это было задолго до появления психиатрии, но люди, жившие в ту эпоху, все еще узнавали сумасшедших, когда видели их. Если бы кто-то был психически болен, его видения не воспринимались бы всерьез", — говорит Лиза Битель из Университета Южной Калифорнии.

Для верующих людей факт того, что христианские святые видели нечто необычное, не является признаком того, что они были безумны. Такие люди считают, что данному человеку открылась настоящая истина.

Но о видениях сообщают не только верующие люди, поэтому возможно то самое второе зрение где-то скрыто в нашем подсознании. Но пока что дискуссии о том, сколько на самом деле чувств у человека – 5,6, 20 или 30, продолжаются в среде философов и ученых.

Как уже писал Фокус, нейробиологи рассказали, существует ли на самом деле свобода выбора. Новые результаты исследований предполагают, что свобода воли реальна, но может работать не так, как ожидают люди.