Кто принимает решения за нас. Нейробиологи рассказали, существует ли на самом деле свобода выбора

Новые результаты исследований в сочетании с философией предполагают, что свобода воли реальна, но может работать не так, как ожидают люди.

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Представьте, что вы покупаете в интернете новую пару наушников. Существует множество цветов, брендов и функций, на которые стоит обратить внимание. Вы чувствуете, что можете выбрать любую модель, которая вам нравится, и полностью контролируете свое решение. Когда вы, наконец, нажимаете кнопку "Добавить в корзину", вы считаете, что делаете это по собственной воле.

Но что, если вам скажут, что, пока вы думали, что все еще просматриваете сайт, активность вашего мозга уже выделила наушники, которые вы выберете? Эта идея может быть не такой уж надуманной. Хотя нейробиологи, вероятно, не могут предсказать ваш выбор со 100-процентной точностью, исследования показали, что некоторая информация о вашем предстоящем действии присутствует в мозговой активности за несколько секунд до того, как вы даже осознаете свое решение, пишет Scientific American.

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Еще в 1960-х годах исследования показали, что, когда люди выполняют простое спонтанное движение, их мозг демонстрирует накопление нейронной активности — то, что нейробиологи называют "потенциалом готовности", — прежде чем они начинают двигаться. В 1980-х годах нейробиолог Бенджамин Либет сообщил, что этот потенциал готовности даже предшествовал заявленному намерению человека двигаться, а не только его движению. В 2008 году группа исследователей обнаружила, что некоторая информация о предстоящем решении присутствует в мозгу за 10 секунд до того, как люди сообщают о принятии решения о том, когда и как действовать. Эти исследования вызвали вопросы и споры. Для многих наблюдателей эти открытия развенчали интуитивную концепцию свободы воли. В конце концов, если нейробиологи могут сделать вывод о времени или выборе ваших движений задолго до того, как вы осознаете свое решение, возможно, люди — просто марионетки, управляемые нервными процессами, разворачивающимися ниже порога сознания.

Но исследователи, которые изучают волю как с нейробиологической, так и с философской точек зрения, считают, что в этой истории есть что-то большее. Они работают в сотрудничестве с философами и учеными, чтобы предоставить более тонкие интерпретации, включая лучшее понимание потенциала готовности, и более плодотворную теоретическую основу для их размещения. Их выводы предполагают, что "свободная воля" остается полезной концепцией, хотя людям, возможно, придется пересмотреть свое определение.

Нам предлагают начать с наблюдения: многое из того, что люди делают каждый день, является произвольным. Мы ставим одну ногу перед другой, когда начинаем идти. Большую часть времени мы активно не размышляем о том, какую ногу выдвинуть вперед. Это не имеет значения. То же самое верно и для многих других действий и выборов. Они в значительной степени бессмысленны и нерефлексивны.

Большинство эмпирических исследований свободы воли, включая исследование Либета, были сосредоточены на такого рода произвольных действиях. В таких действиях исследователи действительно могут "считывать" активность нашего мозга и отслеживать информацию о наших движениях и решениях еще до того, как мы осознаем, что собираемся их сделать. Но если эти действия не имеют для нас никакого значения, то так ли примечательно, что они инициируются бессознательно? Более важные решения, такие как устроиться ли на работу, жениться или переехать в другую страну, бесконечно более интересны и сложны и принимаются совершенно сознательно.

Если начать работать с более философски обоснованным пониманием свободы воли, можно прийти к выводу, что лишь небольшое подмножество наших повседневных действий достаточно важно, чтобы о них беспокоиться. Мы хотим чувствовать контроль над теми решениями, результаты которых меняют нашу жизнь и ответственность за которые мы чувствуем на себе. Именно в контексте решений, которые имеют значение, вопрос о свободе воли применим наиболее естественно.

В 2019 году нейробиологи Ури Маоз, Лиад Мудрик и их коллеги исследовали эту идею. Они предложили участникам на выбор две некоммерческие организации, которым они могли бы пожертвовать 1000 долларов. Люди могли указать предпочитаемую организацию, нажав левую или правую кнопку. В некоторых случаях участники знали, что их выбор имеет значение, потому что кнопка определяла, какая организация получит полную сумму в 1000 долларов. В других случаях люди сознательно делали бессмысленный выбор, потому что им сказали, что обе организации получат по 500 долларов независимо от их выбора. Результаты несколько удивили. Как и в предыдущих экспериментах, бессмысленному выбору предшествовал потенциал готовности. Однако значимого выбора не было. Когда мы заботимся о решении и его результате, наш мозг, кажется, ведет себя иначе, чем когда решение является произвольным.

Еще более интересен тот факт, что интуитивные представления обычных людей о свободе воли и принятии решений не согласуются с этими выводами. Некоторые из ученых, в том числе Маоз и нейробиолог Джейк Гавенас, недавно опубликовали результаты большого опроса, в котором приняли участие более 600 респондентов, в ходе которого они просили людей оценить, насколько "свободным" казался тот или иной выбор, сделанный другими. Их рейтинги свидетельствовали о том, что люди не осознают, что мозг может обрабатывать осмысленный выбор иначе, чем более произвольный или бессмысленный. Другими словами, люди склонны воображать, что все их выборы — от того, какой носок надеть первым до того, где провести отпуск — одинаково самостоятельны, хотя нейробиология утверждает обратное.

Это говорит о том, что свобода воли может существовать, но она может действовать не так, как мы интуитивно себе представляем. Когда эксперименты показали, что мозговая активность, такая как потенциал готовности, предшествует сознательному намерению действовать, некоторые люди поспешили сделать вывод, что не они "принимают итоговое решение". У них нет свободы воли, рассуждают они, потому что они каким-то образом подчиняются своей мозговой деятельности.

Но это предположение упускает из виду более широкий урок нейробиологии. "Мы" — это и есть наш мозг. Объединенное исследование ясно показывает, что люди действительно могут делать сознательный выбор. Но эта свобода действий и сопровождающее ее чувство личной ответственности не являются чем-то сверхъестественным. Они происходят в мозгу, независимо от того, наблюдают ли ученые их так же четко, как потенциал готовности.

Так что никакого "серого кардинала" внутри церебральной машины нет. Но исследователи утверждают, что этот механизм настолько сложен, непостижим и загадочен, что популярные концепции "свободы воли" или "я" остаются невероятно полезными. Они помогают продумать и представить, хотя и несовершенно, работу разума и мозга. Как таковые, они могут глубоко направлять и вдохновлять проводимые исследования — при условии, что эти предположения продолжат подвергать сомнению и проверять.

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