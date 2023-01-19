Хтось приймає рішення за нас. Нейробіологи розповіли, чи існує насправді свобода вибору

Нові результати досліджень у поєднанні з філософією припускають, що свобода волі реальна, але може працювати не так, як очікують люди.

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Уявіть, що ви купуєте в інтернеті нову пару навушників. Існує безліч кольорів, брендів та функцій, на які варто звернути увагу. Ви відчуваєте, що можете вибрати будь-яку модель, яка вам подобається, та повністю контролюєте своє рішення. Коли ви нарешті натискаєте кнопку "Додати в кошик", ви вважаєте, що робите це з власної волі.

Але що, якщо вам скажуть, що поки ви думали, що все ще переглядаєте сайт, активність вашого мозку вже виділила навушники, які ви оберете? Ця ідея може бути не такою вже надуманою. Хоча нейробіологи, ймовірно, не можуть передбачити ваш вибір зі 100-відсотковою точністю, дослідження показали, що деяка інформація про вашу майбутню дію присутня в мозковій активності за кілька секунд до того, як ви навіть усвідомлюєте своє рішення, пише Scientific American.

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Ще в 1960-х роках дослідження показали, що коли люди виконують простий спонтанний рух, їхній мозок демонструє накопичення нейронної активності — те, що нейробіологи називають "потенціалом готовності", — перш ніж вони починають рухатися. У 1980-х роках нейробіолог Бенджамін Лібет повідомив, що цей потенціал готовності навіть передував заявленому наміру людини рухатися, а не лише її руху. У 2008 році група дослідників виявила, що деяка інформація про майбутнє рішення є в мозку за 10 секунд до того, як люди повідомляють про прийняття рішення про те, коли і як діяти. Ці дослідження викликали питання та суперечки. Для багатьох спостерігачів ці відкриття розвінчали інтуїтивну концепцію свободи волі. Зрештою, якщо нейробіологи можуть зробити висновок про час або вибір ваших рухів задовго до того, як ви усвідомлюєте своє рішення, можливо, люди — просто маріонетки, керовані нервовими процесами, що розгортаються нижче за поріг свідомості.

Але дослідники, які вивчають волю як з нейробіологічного, так і з філософського поглядів, вважають, що в цій історії є щось більше. Вони працюють у співпраці з філософами та вченими, щоб надати детальніші інтерпретації, включаючи краще розуміння потенціалу готовності та пліднішу теоретичну основу для їх розміщення. Їхні висновки припускають, що "вільна свобода" залишається корисною концепцією, хоча людям, можливо, доведеться переглянути своє визначення.

Нам пропонують почати зі спостереження: багато чого з того, що люди роблять щодня, є довільним. Ми ставимо одну ногу перед іншою, коли починаємо йти. Більшість часу ми активно не розмірковуємо про те, яку ногу висунути вперед. Це не має значення. Те саме і для багатьох інших дій та виборів. Вони значною мірою безглузді та нерефлексивні.

Більшість емпіричних досліджень свободи волі, включаючи дослідження Лібета, зосереджені на таких довільних діях. У таких діях дослідники справді можуть "зчитувати" активність нашого мозку та відстежувати інформацію про наші рухи та рішення ще до того, як ми усвідомлюємо, що збираємося їх зробити. Але якщо ці дії не мають для нас жодного значення, то чи так примітно, що вони ініціюються несвідомо? Важливіші рішення, такі як влаштуватися на роботу, одружуватися або переїхати в іншу країну, нескінченно цікавіші і складніші та приймаються цілком свідомо.

Якщо почати працювати з більш філософськи обґрунтованим розумінням свободи волі, можна дійти висновку, що лише невелике підмножина наших повсякденних дій досить важливо, щоб турбуватися про них. Ми хочемо відчувати контроль над тими рішеннями, результати яких змінюють наше життя та відповідальність, за які ми відчуваємо на собі. Саме в контексті рішень, які мають значення , питання про свободу волі застосовується найбільш природно.

У 2019 році нейробіологи Урі Маоз, Ліад Мудрік та їхні колеги досліджували цю ідею. Вони запропонували учасникам на вибір дві некомерційні організації, яким вони могли б пожертвувати 1000 доларів. Люди могли вказати бажану організацію, натиснувши ліву чи праву кнопку. У деяких випадках учасники знали, що їхній вибір має значення, тому що кнопка визначала, яка організація отримає повну суму в 1000 доларів. В інших випадках люди свідомо робили безглуздий вибір, бо їм сказали, що обидві організації отримають 500 доларів незалежно від їх вибору. Результати дещо здивували. Як і попередніх експериментах, безглуздому вибору передував потенціал готовності. Проте значного вибору був. Коли ми дбаємо про рішення та його результат, наш мозок, здається, поводиться інакше, ніж коли рішення є довільним.

Ще цікавішим є той факт, що інтуїтивні уявлення пересічних людей про свободу волі та прийняття рішень не узгоджуються з цими висновками. Деякі з вчених, зокрема Маоз і нейробіолог Джейк Гавенас, нещодавно опублікували результати великого опитування, в якому взяли участь понад 600 респондентів, під час якого вони просили людей оцінити, наскільки "вільним" видавався той чи інший вибір, зроблений іншими. Їхні рейтинги свідчили про те, що люди не усвідомлюють, що мозок може обробляти осмислений вибір інакше, ніж довільніший чи безглуздіший. Інакше кажучи, люди схильні уявляти, що всі їхні вибори — від того, який носок одягнути першим до того, де провести відпустку — однаково самостійні, хоча нейробіологія стверджує протилежне.

Це говорить про те, що свобода волі може існувати, але вона може діяти не так, як ми інтуїтивно собі уявляємо. Коли експерименти показали, що мозкова активність, така як потенціал готовності, передує свідомому наміру діяти, деякі люди поспішили дійти невтішного висновку, що вони "приймають остаточне рішення". Вони не мають свободи волі, міркують вони, бо вони якимось чином підкоряються своїй мозковій діяльності.

Але це припущення не бере до уваги ширший урок нейробіології. "Ми" - це і є наш мозок. Об'єднане дослідження ясно показує, що справді можуть робити свідомий вибір. Але ця свобода дій і почуття особистої відповідальності, що її супроводжує, не є чимось надприродним. Вони відбуваються в мозку, незалежно від того, чи вчені спостерігають їх так само чітко, як потенціал готовності.

Тож ніякого "сірого кардинала" всередині церебральної машини немає. Але дослідники стверджують, що цей механізм настільки складний, незбагненний і загадковий, що популярні концепції свободи волі або я залишаються неймовірно корисними. Вони допомагають продумати і уявити, хоч і недосконало, роботу розуму та мозку. Як такі, вони можуть глибоко спрямовувати і надихати дослідження, що проводяться, за умови, що ці припущення продовжать піддавати сумніву і перевіряти.

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