Затуманена свідомість: учені пояснили, звідки береться ця проблема та як із нею впоратися

Ви коли-небудь були настільки втомленими, що не могли ясно мислити чи стопорилися на одному місці, перечитуючи одне й те саме? Для деяких людей ці ситуації є частиною повсякденного життя.

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Офіційно "затуманений розум" або "затуманена свідомість" не є медичними термінами, пише Life Science.

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"Це розмовний жаргон, який часто використовують пацієнти, щоб спробувати повідомити своєму лікарю про те, що відбувається", — Емі Арнстен, нейробіологиня із Єльської школи медицини.

Цей термін зазвичай використовується для опису сукупності стійких симптомів, включаючи труднощі з концентрацією уваги, легку сплутаність свідомості, нечіткі або мляві думки, забудькуватість і загальне почуття втоми. Більшість людей певною мірою знайомі з цими відчуттями, але якщо ці почуття стають хронічними, вони можуть уплинути на якість життя людини.

Той факт, що затьмарений розум не має суворого клінічного визначення, не означає, що він є нереальним.

"Я бачу туман у голові як ознаку того, що щось не так", — Сабіна Бреннан, нейробіологиня й авторка книжки "Подолання затьмареного розуму".

Що викликає затуманений розум?

Причиною затуманеного розуму може бути прихована хвороба. Це може бути викликано невеликим структурним або функціональним пошкодженням області мозку, відомої як префронтальна кора, яка бере участь у когнітивних процесах, таких як планування й ухваленні рішень. Ця область, яка покриває частину лобової частки, "є частиною нашого мозку, яка розвинулася найбільш нещодавно, — сказала Арнстен, — і вона має інший ланцюг нейронів, відмінний від деяких із наших старших, традиційніших ланцюгів, таких як сенсорна кора". Ці тонкі нервові ланцюги можуть бути особливо чутливими до запалення, викликаного інфекцією або травмою голови.

Але затьмарений розум може супроводжувати цілу низку станів. Запальні захворювання, такі як розсіяний склероз або вовчак, можуть викликати постійну сплутаність свідомості, а також бактеріальні інфекції, такі як хвороба Лайма. Пацієнти з депресією або тривогою можуть бути знайомі з розсіяними, сплутаними почуттями, пов'язаними із затуманеним розумом. Високий кров'яний тиск, низький рівень цукру в крові, травми голови та відсутність сну також можуть бути причиною, як і настання менопаузи. Навіть деякі медичні процедури можуть викликати сплутаність — наприклад, деякі ліки від кров'яного тиску, снодійні та хіміотерапія.

Але, мабуть, найвиразнішою причиною затьмареного розуму нині є тривалий COVID. Люди з тривалим перебігом вірусу можуть відчувати затяжні симптоми через тижні, місяці та навіть роки після початкового зараження SARS-CoV-2. Одним із найпоширеніших симптомів, про які повідомляють пацієнти, є та сама затуманність свідомості.

У дослідженні 2022 року виявили, що COVID-19 може викликати патології та швидшу втрату сірої речовини до 2% у певних галузях мозку, включаючи префронтальну кору. Це, зі свого боку, може спричинити когнітивні здібності людей.

"Ми виявили, що в інфікованих учасників спостерігалося більше зниження здатності виконувати складні завдання порівняно з неінфікованими учасниками", — сказала Гвенаель Дуо, перша авторка дослідження та нейробіологиня з відділу клінічної неврології Наффілда Оксфордського університету.

Чи можна лікувати затуманений розум?

"Хороша новина полягає в тому, що в більшості випадків затьмарений розум піддається лікуванню. Людський мозок є досить стійким", — сказала Бреннан.

Виявлення основної причини є ключем до усунення затьмареного розуму. Якщо розумова нечіткість викликана стресом або недоліком сну, то така проста річ, як гарний нічний відпочинок, може полегшити її (хоча це, звичайно, легше сказати, ніж зробити). Крім того, за словами Бреннан, зміни способу життя, такі як фізичні вправи, правильне харчування та стимулювання мозкової активності за допомогою головоломок можуть допомогти звести до мінімуму деяку когнітивну туманність. Але якщо затьмарений розум у людини не проходить у разі якісного сну, то варто уважніше поставитися до свого стану й піти до лікаря.

"Якщо в людини спостерігаються проблеми з пам'яттю, завжди краще перестрахуватися та запланувати візит до лікаря", — сказала Бреннан.

Зміни структури мозку, викликані хронічними станами, такими як тривалий COVID, можуть із часом вилікуватися самі собою, але поки що недостатньо даних про хворобу, щоб знати, скільки часу це може зайняти. Аналіз 70 тривалих випадків COVID показав, що ті, хто повідомляв про проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю, продовжували відчувати ці симптоми через рік після зараження, згідно з дослідженням 2023 року. Щеплені люди рідше відчували ці затяжні симптоми.

Такі дослідники, як Арнстен і її колеги, шукають способи полегшити затуманеність розуму. Вони знайшли пару прогресивних існуючих ліків (спочатку розроблених для лікування інших станів, таких як СДВГ та високий кров'яний тиск), але їхня робота все ще перебуває на ранній стадії.

"Це область, де наука тільки починає робити безліч відкриттів, — сказала вона. — Інтерфейси імунної системи та нервової системи дуже складні, але також і дуже важливі".

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