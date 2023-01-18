Затуманенный рассудок: ученые объяснили, откуда берется эта проблема и как с ней справиться

Вы когда-нибудь были настолько уставшими, что не могли ясно мыслить или стопорились на одном месте, перечитывая одно и то же? Для некоторых людей эти ситуации являются частью повседневной жизни.

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Официально "затуманенный разум" или "затуманенный рассудок" не являются медицинскими терминами, пишет Life Science.

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"Это разговорный жаргон, который часто используют пациенты, чтобы попытаться сообщить своему врачу о том, что происходит", — Эми Арнстен нейробиолог из Йельской школы медицины.

Этот термин обычно используется для описания совокупности стойких симптомов, включая трудности с концентрацией внимания, легкую спутанность сознания, "нечеткие" или вялые мысли, забывчивость и общее чувство усталости. Большинство людей в какой-то степени знакомы с этими ощущениями, но, если эти чувства становятся хроническими, они могут повлиять на качество жизни человека.

Тот факт, что затуманенный разум не имеет строгого клинического определения, не означает, что он нереален.

"Я вижу туман в голове как признак того, что что-то не так", — Сабина Бреннан нейробиолог и автор книги "Преодоление затуманенного разума".

Что вызывает затуманенный разум?

Причиной затуманенного разума может быть скрытая болезнь. Это может быть вызвано небольшим структурным или функциональным повреждением области мозга, известной как префронтальная кора, которая участвует в когнитивных процессах, таких как планирование и принятие решений. Эта область, которая покрывает часть лобной доли, "является самой недавно развившейся частью нашего мозга, — сказала Арнстен, — и она имеет иную цепь нейронов, отличную от некоторых из наших более старых, более традиционных цепей, таких как сенсорная кора". Эти тонкие нервные цепи могут быть особенно чувствительны к воспалению, вызванному инфекцией или травмой головы.

Но затуманенный разум может сопровождать целый ряд состояний. Воспалительные заболевания, такие как рассеянный склероз или волчанка, могут вызывать постоянную спутанность сознания, а также бактериальные инфекции, такие как болезнь Лайма. Пациенты с депрессией или тревогой могут быть знакомы с рассеянными, спутанными чувствами, связанными с затуманенным разумом. Высокое кровяное давление, низкий уровень сахара в крови, травмы головы и отсутствие сна также могут быть причиной, как и наступление менопаузы. Даже некоторые медицинские процедуры могут вызвать спутанность — например, некоторые лекарства от кровяного давления, снотворные и химиотерапия.

Но, пожалуй, самой выраженной причиной затуманенного разума в настоящее время является длительный COVID. Люди с длительным течением вируса могут испытывать затяжные симптомы через недели, месяцы или даже годы после первоначального заражения SARS-CoV-2. Одним из наиболее распространенных симптомов, о которых сообщают пациенты, является та самая туманность сознания.

В исследовании 2022 года обнаружили, что COVID-19 может вызывать патологии и более быструю потерю серого вещества до 2% в определенных областях мозга, включая префронтальную кору. Это, в свою очередь, может повлиять на когнитивные способности людей.

"Мы обнаружили, что у инфицированных участников наблюдалось большее снижение способности выполнять сложные задачи по сравнению с неинфицированными участниками", — сказала Гвенаэль Дуо, первый автор исследования и нейробиолог из отдела клинической неврологии Наффилда Оксфордского университета.

Можно ли лечить затуманенный разум?

"Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев затуманенный разум поддается лечению. Человеческий мозг довольно устойчив", — сказала Бреннан.

Выявление основной причины является ключом к устранению затуманенного разума. Если умственная нечеткость вызвана стрессом или недостатком сна, то такая простая вещь, как хороший ночной отдых, может облегчить ее (хотя это, конечно, легче сказать, чем сделать). Кроме того, по словам Бреннан, изменения образа жизни, такие как физические упражнения, правильное питание и стимулирование мозговой активности с помощью головоломок, могут помочь свести к минимуму некоторую когнитивную туманность. Но если затуманенный рассудок у человека не проходит при качественном сне, то стоит внимательнее отнестись к своему состоянию и дойти до врача.

"Если у человека наблюдаются проблемы с памятью, всегда лучше перестраховаться и запланировать визит к врачу", — сказала Бреннан.

Изменения структуры мозга, вызванные хроническими состояниями, такими как длительный COVID, могут со временем излечиться сами собой, но пока недостаточно данных о болезни, чтобы знать, сколько времени это может занять. Анализ 70 длительных случаев COVID показал, что те, кто сообщал о проблемах с концентрацией внимания и памятью, продолжали испытывать эти симптомы через год после заражения, что указывает на длительные симптомы, согласно исследованию 2023 года. Привитые люди реже испытывали эти затяжные симптомы.

Такие исследователи, как Арнстен и ее коллеги, ищут способы облегчить затуманенность разума. Они нашли пару многообещающих существующих лекарств (первоначально разработанных для лечения других состояний, таких как СДВГ и высокое кровяное давление), но их работа все еще находится на ранней стадии.

"Это область, где наука только начинает совершать множество открытий", — сказала она. "Интерфейсы иммунной системы и нервной системы очень сложны, но также и очень важны".

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