Настоящий телекинез: китайские ученые научились управлять вещами силой мысли

Результаты нового исследования являются первым шагом к будущему управлению человеческим разумом искусственными предметами на расстоянии.

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Сейчас телекинез, перемещение предметов силой мысли на расстоянии, является в представлении многих чем-то из области научной фантастики. Но китайские ученые активно работают над тем, чтобы это явление стало реальностью, сообщает SciTechDaily.

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Ученые из Инженерного университета ВВС Китая в ходе нового исследования сделали первый шаг к удаленному управлению метаматериалами с помощью мозговых волн человека.

Метаматериалы — это искусственно созданные материалы, которые имеют необычные физические свойства, в том числе электромагнитные свойства, которые не встречаются в природе. Двумерным аналогом метаматериалов являются метаповерхности, которые обладают беспрецедентной свободой в управлении электромагнитными волнами. По словам ученых, можно создать программируемые метаповерхности с разными функциями, которыми можно управлять удаленно с помощью человеческого разума.

Хорошо известно, что мозг человека создает мозговые волны в процессе мышления. Ученые предположили, что с помощью мозговых волн, которые можно использовать как сигналы, можно управлять и контролировать своим разумом метаповерхности.

[ + – ] Сигналы мозговых волн преобразует специальный датчик, который потом их передает на приемник и в конечном итоге они поступают к метаповерхности Фото: SciTechDaily

В ходе исследования китайским ученым удалось добиться удаленного управления метаповерхностью через передачу мозговых волн человека на специальный приемник. Ученые хотели убедиться в том, что человек сможет управлять электромагнитной реакцией программируемой метаповерхности. И им удалась достичь этого, продемонстрировав управление пользователем режимом рассеивания электромагнитных волн метаповерхности.

[ + – ] Результаты эксперимента показывают, что электромагнитными волнами можно управлять с помощью человеческого разума Фото: SciTechDaily

Результаты эксперимента показали, что с помощью мозговых волн человек более эффективно управлял функциями метаповерхности на расстоянии, чем с помощью приборов вручную. Теперь же ученые планируют и дальше проводить подобные эксперименты с целью улучшения качества контроля за метаповерхностью с помощью человеческого разума.

Ученые считают, что управление разумом на расстоянии реально применять к разным метаповерхностям, в том числе этот способ контроля и управления можно применить для мониторинга состояния здоровья человека, для передачи данных в поколениях связи 5G и 6G и других областях.