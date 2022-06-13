Справжній телекінез: китайські вчені навчилися керувати речами силою думки

Результати нового дослідження є першим кроком до майбутнього управління людським розумом штучними предметами на відстані.

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Зараз телекінез, переміщення предметів силою думки на відстані, є в уяві багатьох чимось із галузі наукової фантастики. Але китайські вчені активно працюють над тим, щоб це стало реальністю, повідомляє SciTechDaily.

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Учені з Інженерного університету ВПС Китаю під час нового дослідження зробили перший крок до віддаленого управління метаматеріалами за допомогою мозкових хвиль людини.

Метаматеріали — це штучно створені матеріали, які мають незвичайні фізичні властивості, у тому числі електромагнітні властивості, що не зустрічаються в природі. Двовимірним аналогом метаматеріалів є метаповерхні, які мають безпрецедентну свободу в управлінні електромагнітними хвилями. За словами вчених, можна створити програмовані метаповерхні з різними функціями, якими можна керувати віддалено за допомогою людського розуму.

Добре відомо, що мозок людини створює мозкові хвилі в процесі мислення. Вчені припустили, що мозковими хвилями, які можна використовувати як сигнали, можна керувати й контролювати своїм розумом метаповерхні.

[ + – ] Сигнали мозкових хвиль перетворює спеціальний датчик, який потім їх передає на приймач, і, зрештою, вони надходять до метаповерхні Фото: SciTechDaily

У ході дослідження китайським ученим вдалося досягти віддаленого управління метаповерхнею через передачу мозкових хвиль людини на спеціальний приймач. Учені хотіли переконатися, що людина зможе керувати електромагнітною реакцією програмованої метаповерхні. І їм вдалося досягти цього, продемонструвавши керування користувачем режимом розсіювання електромагнітних хвиль метаповерхні.

[ + – ] Результати експерименту показують, що електромагнітними хвилями можна керувати за допомогою людського розуму Фото: SciTechDaily

Результати експерименту показали, що з допомогою мозкових хвиль людина ефективніше керувала функціями метаповерхні з відривом, ніж із допомогою приладів вручну. Тепер учені планують і далі проводити подібні експерименти з метою поліпшення якості контролю за метаповерхнею за допомогою людського розуму.

Учені вважають, що управління розумом на відстані реально застосовувати до різних метаповерхонь, у тому числі цей спосіб контролю й управління можна застосувати для моніторингу стану здоров'я людини, передачі даних у поколіннях зв'язку 5G і 6G та інших областях.