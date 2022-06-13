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Справжній телекінез: китайські вчені навчилися керувати речами силою думки

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Телекінез
Фото: SciTechDaily | Учені довели, що керувати речами на відстані можна

Результати нового дослідження є першим кроком до майбутнього управління людським розумом штучними предметами на відстані.

Зараз телекінез, переміщення предметів силою думки на відстані, є в уяві багатьох чимось із галузі наукової фантастики. Але китайські вчені активно працюють над тим, щоб це стало реальністю, повідомляє SciTechDaily.

Учені з Інженерного університету ВПС Китаю під час нового дослідження зробили перший крок до віддаленого управління метаматеріалами за допомогою мозкових хвиль людини.

Метаматеріали — це штучно створені матеріали, які мають незвичайні фізичні властивості, у тому числі електромагнітні властивості, що не зустрічаються в природі. Двовимірним аналогом метаматеріалів є метаповерхні, які мають безпрецедентну свободу в управлінні електромагнітними хвилями. За словами вчених, можна створити програмовані метаповерхні з різними функціями, якими можна керувати віддалено за допомогою людського розуму.

Добре відомо, що мозок людини створює мозкові хвилі в процесі мислення. Вчені припустили, що мозковими хвилями, які можна використовувати як сигнали, можна керувати й контролювати своїм розумом метаповерхні.

Сигнали мозкових хвиль перетворює спеціальний датчик, який потім їх передає на приймач, і, зрештою, вони надходять до метаповерхні
Сигнали мозкових хвиль перетворює спеціальний датчик, який потім їх передає на приймач, і, зрештою, вони надходять до метаповерхні
Фото: SciTechDaily

У ході дослідження китайським ученим вдалося досягти віддаленого управління метаповерхнею через передачу мозкових хвиль людини на спеціальний приймач. Учені хотіли переконатися, що людина зможе керувати електромагнітною реакцією програмованої метаповерхні. І їм вдалося досягти цього, продемонструвавши керування користувачем режимом розсіювання електромагнітних хвиль метаповерхні.

Результати експерименту показують, що електромагнітними хвилями можна керувати за допомогою людського розуму
Результати експерименту показують, що електромагнітними хвилями можна керувати за допомогою людського розуму
Фото: SciTechDaily

Результати експерименту показали, що з допомогою мозкових хвиль людина ефективніше керувала функціями метаповерхні з відривом, ніж із допомогою приладів вручну. Тепер учені планують і далі проводити подібні експерименти з метою поліпшення якості контролю за метаповерхнею за допомогою людського розуму.

Учені вважають, що управління розумом на відстані реально застосовувати до різних метаповерхонь, у тому числі цей спосіб контролю й управління можна застосувати для моніторингу стану здоров'я людини, передачі даних у поколіннях зв'язку 5G і 6G та інших областях.