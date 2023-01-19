Шосте чуття. Учені стверджують, що набір чуттів людини не обмежується п'ятьма загальнозаведеними

Якщо ви думаєте, що в людини тільки 5 основних чуттів, то швидше за все ви можете прогаяти ще деякі, які не так відомі.

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Хоча вважається, що людина має лише 5 основних почуттів — зір, слух, смак, нюх і дотик, багато філософів і нейробіологів зараз дискутують щодо того, що насправді їх може бути від 22 до 33. Які ще є чуття у людини, пише USC Dornsife.

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Учені вважають, що до основних чуттів людини можуть належати також почуття рівноваги чи еквілібріоцепція, також пропріоцепція чи почуття відчуття положення нашого тіла, тобто це почуття дозволяє нам, не дивлячись, дізнатися, де знаходяться частини нашого тіла, і ще хроноцепція, тобто відчуття часу.

За словами Тока Томпсона з Університету Південної Каліфорнії, є ще одне чуття, про яке говорять дуже багато вчених — так зване "шосте чуття". Його пов'язують з нашим розумом і навіть з екстрасенсорними здібностями.

Наприклад, в індійській філософії саме розум є шостим чуттям, яке керує рештою п'ятьма. Але в західних суспільствах шосте чуття більше належить до екстрасенсорних здібностей, і ще давні кельти називали це чуття другим зором.

Нині деякі вчені вважають це передчуттям, тобто здатністю людини дізнатися про те, що, можливо, станеться. Серед різновидів передчуття, наприклад, вирізняють так званий "внутрішній голос".

[ + – ] Серед різновидів передчуття, наприклад, виділяють так званий "внутрішній голос" Фото: женщина

За словами нейробіолога Антоніо Дамасіо з Університету Південної Каліфорнії, віра в містичні екстрасенсорні здібності не потрібна, щоб повірити, що наше сприйняття може виходити за межі фізичних чуттів.

"Наш розум таїть дуже багато таємниць, які ще треба відкрити. Тому деякі почуття, які є в людини ще недоступні нашому розумінню. Тому передчуття або, швидше за все, інтуїція, є одним із важливих наших чуттів", — каже Дамасіо.

Деякі люди вважають, що людина має так званий "другий зір". Але, за словами вчених, щоб побачити те, чого не бачать інші, найчастіше потрібний каталізатор. Наприклад, стародавні жителі Південної Америки використовували рослини та гриби, що мають особливі властивості, щоб "розширити свідомість", простіше кажучи, викликати галюцинації. Те саме стосується і сучасних наркотичних засобів.

Але не всі бачення потребують хімічної стимуляції. Наприклад, багато християнських святих говорили про разючі зорові або слухові галюцинації, хоча при цьому вони нічого не приймали, кажуть вчені. Наразі вчені припускають, що такого роду явища, якщо вони не викликані хімічними речовинами, є продуктом розладу мозку, такого як шизофренія. Але навіть у Середньовіччі церква ставила під сумнів справжність таких видінь і запровадила суворі правила для їх оцінки.

[ + – ] За словами вчених, віра в містичні екстрасенсорні здібності не потрібна, щоб повірити в те, що наше сприйняття може виходити за межі фізичних чуттів Фото: Freepic

"Звичайно, це було задовго до появи психіатрії, але люди, які жили в ту епоху, все ще впізнавали божевільних, коли бачили їх. Якби хтось був психічно хворий, його бачення не сприймалися б серйозно", — каже Ліза Бітель з Університету. Південна Каліфорнія.

Для вірян факт того, що християнські святі бачили щось незвичайне, не є ознакою того, що вони були божевільні. Такі люди вважають, що цій людині відкрилася справжня істина.

Але про видіння повідомляють не тільки віряни, тому можливо той другий зір десь прихований у нашій підсвідомості. Але поки що дискусії про те, скільки насправді чуттів у людини — 5,6, 20 чи 30, тривають серед філософів і вчених.

Як уже писав Фокус, нейробіологи розповіли, чи існує насправді свобода вибору. Нові результати досліджень припускають, що свобода волі реальна, але може працювати не так, як очікують люди.