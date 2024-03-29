Поедают все на своем пути: маленькие ежики начали терроризировать краснокнижную фауну

Крохотные зверьки были завезены на удаленные острова для борьбы с вредителями, но покончив с ними они сами примерили на себя роль разбойников, начав поедать редких птиц.

Еще в начале 1970-х годов кому-то пришла в голову идея завести ежей на Западных островах Шотландии, в частности на Южном Уисте, для борьбы с надоедливыми слизнями и улитками в местных садах. Прошло несколько десятилетий, и план использования этих колючих млекопитающих в качестве естественного средства борьбы с вредителями обернулся серьезными проблемами. Ежики, хотя и были очаровательны и воспеты в детских сказках, оказались не столь дружелюбны к местной фауне, превратившись в мелких бандитов. Они начали поедать яйца и птенцов гнездящихся на земле птиц, и эти ситуации вызывают серьезную озабоченность обществ охраны природы, пишет BBC.

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Острова, где изначально не было ежей, являются важнейшей средой обитания для таких птиц, как лазоревки, кудряши, чернозобики и краснозобики. К середине 1980-х годов было отмечено сокращение популяции этих птиц, совпавшее с загадочным ростом численности ежей в этой местности. Исследования, проведенные NatureScot в период с 2012 по 2014 год, показали, что в районах с высокой численностью ежей более половины птичьих гнезд оказываются опустошенными. Это послужило поводом для призыва к действию, хотя первоначальное предложение об уничтожении ежей было быстро отклонено после возмущения общественности.

Вместо этого был принят более гуманный подход в рамках проекта Uist Wader Project. В рамках этого проекта, представляющего собой сотрудничество между NatureScot и RSPB Scotland, ежи были отловлены и переселены на материк после проверки их состояния здоровья и маркировки. С 2001 года было переселено более 2 000 ежей, благодаря усилиям групп спасения диких животных и волонтеров. Процесс переселения включает в себя целый ряд мероприятий, таких как ночные поиски, использование собак-ищеек, установку ловушек, но иногда и простое подбирание ежей, когда они замирают при свете фонаря.

NatureScot сообщает, что проект оказался успешным в таких районах, как Норт-Уист, где значительно сократилось количество этих хищников. Однако в других районах популяция ежей сохраняется, и агентство уже рассматривает будущие этапы проекта.

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