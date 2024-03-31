Пытается сбежать: самый большой шельфовый ледник Антарктиды ежедневно смещается на 8 см

В новом исследовании ученые обнаружили, что самый крупный шельфовый ледник на ледяном континенте минимум раз в день сдвигается на несколько сантиметров.

Климатический кризис навис над нашей планетой: 2023 год уже стал самым жарким за всю историю наблюдений, но ученые считают, что нынешний год станет еще более жарким. В результате под угрозой оказались не только люди и все живое на суше и в океане, но также и ледниковые шапки Земли, пишет Knowridge.

В отдаленных регионах Антарктиды движение ледников является зрелищем, которое едва ли можно заметить невооруженным глазом. Однако ученым известно, что в отдаленных просторах континента ледяные потоки, по сути, действуют как естественные конвейеры, направляя огромное количество льда и отложений в океан.

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В новом исследовании команда из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружила заметные ежедневные сдвиги на шельфовом леднике Росса — крупнейшем леднике Антарктиды, чьи размеры сопоставимы с размерами Франции.

Результаты наблюдений команды показывает, что ледник Росса переживает внезапное перемещение на 6-8 сантиметров по крайней мере один раз в день. Это происходит под влиянием активности ледяного потока Уилланс.

Авторы исследования считают, что, то открытие играет решающую роль, так как самый крупный ледник Антарктиды чрезвычайно важен для стабильности антарктического льда в целом. По сути, шельфовые ледники выступают своего рода "плотиной", регулирующей поток ледников и ледяные потоки, попадающие в океан.

Предыдущие исследования уже показали, что обрушение шельфовых ледников, вероятно, приведет к ускорению ледников Антарктиды, а также попадания льда в открытый океан. Это в свою очередь лишь ускорит повышение уровня моря на планете.

В ходе своего исследования команда стремилась понять, как движение, вызванное ледяным потоком Уилланс, влияет на стабильность ледяного континента в целом. Движение шельфового ледника едва ли можно заметить невооруженным глазом, а потому ученые до сих пор не знали о нем. Теперь команда связывает активность ледяного потока со скольжением, когда большая часть льда внезапно кренится вперед.

Авторы исследования отмечают, что это движение ледника Росса на самом деле выглядит весьма интригующе, учитывая его масштабы. Кроме того, понимание этого процесса, по словам команды, позволит лучше понять баланс ледяных регионов нашей планеты, а также то, как они реагируют на изменение окружающей среды.

Команда также отмечает, что эти движения шельфового ледника едва ли связаны с изменениями климата напрямую. Фактически движение шельфового ледника в Антарктиде является естественным явлением, вероятно, связанным с изменениями в воде под ледяным потоком.

В то же время подобные сдвиги вызывают озабоченность по поводу стабильности шельфовых ледников Антарктиды в условиях глобального потеплению. Кроме того, авторы исследования считают, что это движение ледников может играть важную роль в скорости повышения уровня земного океана.

Команда также считает, что движение шельфовых ледников в Антарктиде фактическим может спровоцировать ледотрсяения, а также появление трещин на шельфовом леднике. Оба этих события являются обычной частью жизненного цикла ледника, однако они также подчеркивают, насколько хрупки и динамичны защитные ледниковые шапки Земли.

Ранее Фокус писал о том, что гигантский "вентилятор" в Антарктиде ускоряется: ледяные шапки Земли падут раньше, чем считалось.