Гигантский "вентилятор" в Антарктиде ускоряется: ледяные шапки Земли падут раньше, чем считалось

Новое исследование показывает, что закипание планеты значительно ускорило "супервихрь" в Антарктиде — тысячи квадратных километров льда могут быть утеряны.

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Планета неумолимо закипает, а ученые больше не грозят климатическим кризисом — они прямо заявляют: он уже здесь. Ожидается, что 2024 год станет еще более жарким, чем 2023, признанный самым теплым за всю историю наблюдений. В результате мир столкнется с более интенсивными волнами тепла, засухи и лесных пожаров, пишет Daily Mail.

Еще одной угрозой, нависшей над планетой является потеря льда и повышение уровня моря. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении массивного водоворота океанской воды, окружающей Антарктиду, также известное как Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ). В своей работе команда проанализировала поведение полярного вихря за последние 5,3 миллиона лет, используя образцы кернов отложений, взятых из самых суровых и отдаленных вод Земли.

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Отметим, что "супервихрь" в Антарктиде представляет особый интерес для ученых, так как объем этого массивного водоворота превышает объем все земных рек вместе взятых. Ученые изучили поведение АКТ и обнаружили, что массивный водоворот, окружающий Антарктиду, замедляется в более холодные эпохи, например, во время ледникового периода, и ускоряется в периоды глобального потепления Земли.

Авторы исследования теперь опасаются, что ускорение "супервихря" в Антарктиде может привести к ускорению повышения уровня мирового океана, поскольку оно перемешивает тысячи квадратных километров шельфовых ледников Антарктиды. Фактически это можно сравнить с тем, как соломинка перемешивает лед, охлаждая напиток.

Поведение ACC здесь было получено на основе спутниковой альтиметрии16. Белые звезды выше обозначают места кернового бурения исследовательской группы Фото: Nature

По словам соавтора исследования, геохимика из Колумбийского университета, доктора Гизела Винклера, АУТ является самым мощным и быстрым течением на планете. Более того, оно, вероятно, является самым важным течением климатической системы Земли.

Теперь авторы исследования предполагают, что отступление и коллапс антарктического льда механически связано именно с усилением потока АЦТ. Фактически сегодня поток движим непрерывными западными ветрами и вращается по часовой стрелке вокруг самого южного ледяного континента со скоростью около 3,2 км/час, закручивая в этом потоке около 170 миллионов кубических метров воды.

Предполагается, что условия для создания этого "супервихря" впервые возникли после отделения Антарктиды от Австралии около 34 миллионов лет назад, во время тектонических сдвигов в эпоху эоцена. Однако своей пиковой силы, по словам ученых, вихрь достиг лишь 12-14 километров лет назад.

Ученые пришли к выводу, что более мелкие частицы оседают больше во время более медленного течения, в то время как только более крупные частицы будут иметь вес, способный упасть на дно океана во время более быстрых течений AЦТ. В ходе исследования ученые также выявили несколько эпох, когда АЦТ менял свою скорость — все они соответствуют изменениям климата Земли.

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