Гігантський "вентилятор" в Антарктиді прискорюється: крижані шапки Землі впадуть раніше, ніж вважалося

Нове дослідження показує, що закипання планети значно прискорило "супервихор" в Антарктиді — тисячі квадратних кілометрів льоду можуть бути втрачені.

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Планета невблаганно закипає, а вчені більше не погрожують кліматичною кризою — вони прямо заявляють: вона вже тут. Очікується, що 2024 рік стане ще спекотнішим, ніж 2023, визнаний найтеплішим за всю історію спостережень. У результаті світ зіткнеться з більш інтенсивними хвилями тепла, посухи та лісових пожеж, пише Daily Mail.

Ще однією загрозою, що нависла над планетою, є втрата льоду та підвищення рівня моря. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні масивного виру океанської води, що оточує Антарктиду, також відомого як Антарктична циркумполярна течія (АЦТ). У своїй роботі команда проаналізувала поведінку полярного вихору за останні 5,3 мільйона років, використовуючи зразки кернів відкладень, узятих із найсуворіших і найвіддаленіших вод Землі.

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Зазначимо, що "супервихор" в Антарктиді представляє особливий інтерес для вчених, оскільки об'єм цього масивного виру перевищує об'єм усіх земних річок разом узятих. Вчені вивчили поведінку АКТ і виявили, що масивний вир, що оточує Антарктиду, сповільнюється в більш холодні епохи, наприклад, під час льодовикового періоду, і прискорюється в періоди глобального потепління Землі.

Автори дослідження тепер побоюються, що прискорення "супервихру" в Антарктиді може призвести до прискорення підвищення рівня світового океану, оскільки воно перемішує тисячі квадратних кілометрів шельфових льодовиків Антарктиди. Фактично це можна порівняти з тим, як соломинка перемішує лід, охолоджуючи напій.

Поведінку ACC тут було отримано на основі супутникової альтиметрії16. Білі зірки вище позначають місця кернового буріння дослідницької групи Фото: vaccine-1

За словами співавтора дослідження, геохіміка з Колумбійського університету, доктора Гізела Вінклера, АУТ є найпотужнішою і найшвидшою течією на планеті. Ба більше, вона, ймовірно, є найважливішою течією кліматичної системи Землі.

Тепер автори дослідження припускають, що відступ і колапс антарктичного льоду механічно пов'язаний саме з посиленням потоку АЦТ. Фактично сьогодні потік рухомий безперервними західними вітрами та обертається за годинниковою стрілкою навколо найпівденнішого крижаного континенту зі швидкістю близько 3,2 км/год, закручуючи в цьому потоці близько 170 мільйонів кубічних метрів води.

Передбачається, що умови для створення цього "супервихру" вперше виникли після відокремлення Антарктиди від Австралії близько 34 мільйонів років тому, під час тектонічних зсувів в епоху еоцену. Однак своєї пікової сили, за словами вчених, вихор досяг лише 12-14 кілометрів років тому.

Вчені дійшли висновку, що дрібніші частинки осідають більше під час більш повільної течії, в той час, як тільки більші частинки матимуть вагу, здатну впасти на дно океану під час швидших течій АЦТ. Під час дослідження вчені також виявили кілька епох, коли АЦТ змінював свою швидкість — усі вони відповідають змінам клімату Землі.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді відбувається небезпечна "зміна режиму": вчені стурбовані перспективами.