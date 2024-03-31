Быстро стареющих людей выдают глаза: как распознать риск ранней смерти

Исследователи считают, что быстрое и безболезненное сканирование глазного яблока может помочь медикам выявить "быстро стареющих людей".

Тысячелетиями ученые по всему миру пытаются найти то, что позволит замедлить наше старение и позволит людям жить дольше. Очевидно, что старение оказывает влияние на организм каждого человека на планете, однако одинаковый возраст вовсе не значит, что люди физически деградируют с одинаковой скоростью, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что риск ранней смерти человека можно рассмотреть в его глазах: авторы исследования полагают, что заглядывание глубоко в глаза человека может позволить измерить его истинный биологический возраст. Более того, ученые полагают, что простое и быстрое сканирование глазного яблока может дать представление о будущем здоровье пациентов.

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В новой работе, результаты которой были опубликованы в Британском журнале офтальмологии, ученые представили модель машинного обучения, которую научили предсказывать годы жизни человека, просто взглянув на его сетчатку — ткань в задней части глаза. Этот алгоритм оказался настолько точным, что позволил предсказать возраст около 47 000 взрослых среднего и пожилого возраста в Соединенном Королевстве в пределах 3,6 лет.

Результаты исследования показывают, что спустя более 10 лет после первого сканирования сетчатки умер 1871 реципиент, и те, у кого сетчатка выглядела старше, с большей вероятностью попадали в эту группу. Алгоритм, используемый учеными, предсказывал, что сетчатка человека на год старше его фактического возраста, в таком случае риск смерти от любой причины в следующие 11 лет возрастал на 2%. В то же время риск смерти по причинам, отличным от сердечно-сосудистых заболеваний или рака, увеличился на 3 процента.

Авторы исследования отмечают, что их работа является наблюдательной, а потому нам до сих пор неизвестно, чем вызвана эта биологическая связь состояния сетчатки и раннего риска смерти. И все же результаты выглядят убедительными и предполагают, что человеческая сетчатка чрезвычайно чувствительна к повреждениям, связанным со старением.

Предполагается, что это может быть связано с тем, что в сетчатке расположены кровеносные сосуды и нервы — вероятно, поэтому она может сообщить нам важную информацию о здоровье сосудов и мозга человека.

Отметим, что более ранние исследования уже показали, что клетки задней части человеческого глаза способны помочь предсказать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний почек и других признаков старения. Однако в новой работе ученые рассматривали разницу в биологическом и фактическом возрасте сетчатки в качестве сильного предиктора ранней смерти.

Авторы исследования отмечают, что лишь два десятка участников их анализа умерли от деменции, а потому ученые не смогли связать это заболевание со здоровьем сетчатки. Они также отмечают, что в последние годы количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, снизилось, поскольку медицина продолжает предотвращать события, которые когда-то были фатальными.

И все же авторы исследования считают, что здоровье сетчатки, вероятно, является важным фактором здоровья сердечно-сосудистой системы, однако не связано со смертью от сердечно-сосудистых заболеваний. В результате ученые полагают, что в будущем простое сканирование сетчатки в действительности сможет предсказать риск ранней смерти.

Авторы исследования также считают, что разница в возрасте сетчатки на самом деле является более точным предиктором биологического старения, чем нейровизуализация, часы метилирования ДНК и часы старения транскриптома. Более того, эти методы также более дорогостоящие, трудоемки и инвазивны, чем простое сканирование сетчатки, которое занимает не более 5 минут.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.