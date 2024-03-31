Эксперимент NASA создал метеоритный шторм: пострадает Марс

Исследователи говорят, что это последствия столкновения космического аппарата с астероидом Диморфом.

Еще в 2022 году NASA намеренно направило свой космический аппарат на столкновение с астероидом Диморфом. Во время эксперимента космическое агентство хотело проверить, сможет ли человечество отклонить астероиды в будущем, если они будут угрожать Земле, пишет Futurism.

Столкновение аппарата с Диморфом действительно оказалось достаточно сильным, чтобы отклонить астероид с его траектории. Еще одним результатом столкновения стал массивный след из камней и пыли, которые были выброшены с поверхности Диморфа.

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Путь, который проделает выброшенное облако камней впечатляет. Ученые успокаивают, что ни один из них не столкнется с Землей, но камни пересекутся с орбитой Марса, считает считает исследователь Центра координации околоземных объектов ЕКА Марко Фенуччи.

Столкновение космического аппарата с Диморфом Фото: NASA

"Тонка атмосфера Марса не сможет испепелить осколки, как это происходит на Земле. Через 6 тыс. лет осколки Диморфа упадут на марсианскую поверхность и оставят там кратер", — говорит Фенуччи.

Иными словами, миссия NASA DART не только успешно отклонила астероид с его траектории, но и стала первым случаем, когда человечество создало метеоритный шторм.

Космический аппарат NASA буквально выпотрошил Диморф, удивив даже ученых. Дальнейшие наблюдения показали, что в результате удара изменилась даже форма астероида.

"Мы не ожидали, что в результате столкновения будет выброшено так много валунов, такого большого размера. Мы полагаем, что эти валуны сформировались не во время удара, а уже существовали на поверхности Диморфа", — говорит руководитель следственной группы DART Энди Ривкин.

Выброшенные валуны также могут представлять угрозу для космического аппарата ЕКА "Гера", который летит на встречу с Диморфом и доберется до места назначения в 2026 году. К счастью, ученые уверяют, что вероятного аварии в космосе крайне низкая.

Напомним, к Диморфу отправится зонд, чтобы изучить его гравитацию. Он должен будет изучить последствия столкновения, а с помощью прибора GRASS измерит гравитацию астероида Диморф, которая в миллион раз меньше, чем гравитационное притяжение Земли.