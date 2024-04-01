Как химические элементы заполняют космос: Хаббл обнаружил 500 голубых и красных звезд (фото)

Программа наблюдений ULLYSES является крупнейшей из когда-либо проводившихся телескопом Хаббл.

В декабре 2023 года космический телескоп Хаббл завершил свою крупнейшую программу наблюдений с момента запуска в 1990 году. С помощью этой программы телескоп обнаружил 500 отдельных звезд за 3 года и теперь ученые разбирают полученные данные, пишет Space.

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Космический телескоп Хаббл реализовал масштабную программу ULLYSES, в рамках которой было обнаружено и исследовано 500 голубых и красных звезд в ультрафиолетовом свете. Полученные данные предлагают свежий взгляд на звездообразование, эволюцию звезд и влияние звезд на свое окружение. Анализ данных проводят ученые из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США.

Полный набор данных ULLYSES содержит информацию о температуре каждой звезды, химическом составе и скорости ее вращения. Особый интерес для ученых представляют сверхгорячие и массивные голубые звезды, которые в миллион раз ярче Солнца.

Массивные голубые звезды живут быстро и умирают молодыми, но в то же время создаю металлы, а этот термин астрономы используют для описания химических элементов тяжелее водорода и гелия. После того как массивные звезды взрываются сверхновыми, их звездные ветры рассеивают химические элементы, созданные этими звездами, по космосу. Понимание природы этих ветров является важным для понимания распределения в галактике тяжелых элементов, которые станут строительными блоками звезд и планет следующего поколения.

Голубые звезды в галактике Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Каждое следующее поколение звезд имеет большую концентрацию металлов, чем предыдущее. Звезды первого поколения, образовавшиеся в то время, когда большинство атомов во Вселенной состояли из водорода и небольшого количества гелия, считаются бедными металлами, тогда как более поздние поколения звезд, включая Солнце, богаты металлами.

Хаббл изучил голубые звезды в галактиках, близких к Млечному Пути, которые имеют мало металлов. Таким образом, эти звезды могут выступать в качестве заменителей самых ранних звезд, помогая ученым исследовать звезды, которые существовали в молодой Вселенной.

Также Хаббл изучил молодых красные звезды, которые холоднее и Солнца. Эти звезды также располагаются в активных областях звездообразования рядом с нашей галактикой.

В начале своей истории, собирая массу из окружающих их газовых и пылевых дисков, эти молодые красные звезды создавали турбулентность в своих системах, выпуская высокоэнергетический ультрафиолетовый и рентгеновский свет. Это повлияло на диски, где формируются планеты вокруг этих звезд, и могло повлиять на то, смогут ли планеты, которые в конечном итоге родятся вокруг этих звезд, когда-либо быть пригодными для жизни.

Наблюдения могут помочь ученым лучше понять процессы, с помощью которых эти молодые звезды собирают материю из своего окружения, чтобы накопить массу, необходимую для запуска термоядерного синтеза.

Это исследование показывает, что даже после более чем трех десятилетий наблюдений Хаббл все еще предоставляет новаторские научные результаты.

Как уже писал Фокус, эксперимент NASA создал метеоритный шторм из-за которого пострадает Марс. Исследователи говорят, что это последствия столкновения космического аппарата с астероидом Диморф.