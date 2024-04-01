Взглянуть на мир глазами каракатицы: как разные животные на Земле видят окружающую среду (фото)

Исследователи рассказали, как разные животные в зависимости от глаз видят окружающий мир.

Когда мы смотрим на мир определенным образом, легко забыть, что не все живое на Земле имеет одинаковое видение. Помимо субъективного восприятия цвета, разные организмы эволюционировали, чтобы смотреть на окружающий мир по-разному, для этого они оптимизировали структуры и конфигурации своих глаз в зависимости от среды обитания, пишет Science Alert.

Есть очевидные отличия. Например, горизонтальные зрачки травоядных животных дают им панорамный вид на окружающую среду, что помогает им защититься от приближающихся хищников и избежать препятствий при бегстве. В то же время у ночных хищников зрачки вертикальные, что позволяет им лучше ориентироваться в ночное время.

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Однако у некоторых живых организмов на планете есть и другие формы и структуры глаз, которые позволяют им ориентироваться в пространстве. Исследователи рассказали о некоторых из них.

Каракатицы

Эти животные обладают удивительной формой зрачков в форме буквы W. Биологи обнаружили, что эта черта помогает животным сбалансировать вертикально неравномерное световое поле, что часто встречается в водных глубинах. Однако это еще не все.

Глаз каракатицы Фото: Getty Images

У каракатиц лишь один тип фоторецепторов — простыми словами, они видят мир в монохромном режиме. И все же ученые обнаружили, что странная форма зрачков каракатиц и других головоногих моллюсков помогает им видеть мир совершенно удивительным образом — свет, проходящий через призму, разделяется на радугу.

Это свойство известно как хроматическая аберрация и может стать проблемой, когда линзы глаз не способны сфокусировать цвета в одной и той же точке — в результаты четкие контрасты оттенков превращаются в более мягкие оттенки. Однако ученые считают, что каракатицы, вероятно, извлекли из этого пользу.

Чем меньше зрачок, тем меньше эффект, поэтому широкие зрачки головоногих будут очень склонны к нему. Хроматическая аберрация, по сути, может привести к размытию изображений, но размытие зависит от цвета — простыми словами, она может стать для якобы дальтоников способов видеть цвета. В результате биологи полагают, что каракатицы, вероятно, видят мир в таких цветах, о которых мы даже не подозреваем.

Коме того, ученые обнаружили, что зрачки каракатицы, в отличие от других головоногих моллюсков, могут видеть мир и в 3D.

Птицы

Ученые считают, что птицы с их крохотными глазами-бусинками на самом деле могут видеть многое, чего не видим мы. Например, у головоногих есть лишь один тип фоторецепторов, у людей их четыре (три колбочки и палочка) — то есть мы обладаем цветовой чувствительностью, однако у птицы есть 6-4 колбочки, что обеспечивает их тетрахроматическое зрение, палочка и необычная двойная колбочка для восприятия бесцветного движения.

Также исследования показали, что белок в глазах птиц может позволять им видеть магнитные поля. Ученые считают, что именно это позволяет перелетным птицам хорошо ориентироваться в пространстве.

Перелетный гималайский синехвост Фото: Getty Images

Четырехглазки (Anableps anableps)

Крупные четырехглазки относятся к роду четырехглазых рыб, хотя на самом деле у них вовсе нет четырех глаз. В то же время два глаза этих рыб претерпели невероятную адаптацию: их глаза расположены на макушке, чтобы лучше видеть пролетающих жуков, однако часть их зрительного органа также находится под поверхностью воды.

Странные глаза четырехглазой рыбы Фото: Flickr

Фактически их зрачок разделен надвое: одна часть находится над ватерлинией, а другая — ниже. Таким образом четырехглазки могут одновременно наблюдать за тем, что происходит над водой и в ней, что позволяет им следить как за добычей, так и за хищниками.

Белки в фоторецепторных клетках сетчатки также немного отличаются: они более чувствительны к зеленому свету в верхней части сетчатки и более чувствительны к желтому свету в вентральной части сетчатки.

Креветки-богомолы

Креветки-богомолы отряда Stomatopoda пошли намного дальше людей и птиц — они обладают 16 фоторецепторов в составе составных щупалец, с помощью которых им удается наблюдать за окружающим миром.

Креветка-богомол павлина Фото: Flickr

Ученые до сих пор не знают, зачем креветкам-богомолам нужны эти странные зрительные органы, но известно, что у них есть обычные цветные фоторецепторы, а также фоторецепторы, чувствительные к ультрафиолету.

Также эти удивительные существа способны видеть поляризованный свет — фактически они единственный вид в мире, насколько известно науке, кто обладает таким умением. Каждый их глаз установлен на ножке и может перемещаться независимо. И каждый глаз обладает способностью воспринимать глубину.

Хитоны

Хитоны являются не менее удивительными существами — у них есть глаза, однако они буквально встроены в их панцирь и состоят из минерала, известного как тип карбоната кальция, известного как арагонит.

Простые глаза хитонов, усеивающие поверхность их раковин наряду с сотнями органов чувств, называемых эстетами, состоят из арагонитовой линзы, покрытой роговицей, и своего рода сетчаткой. К удивлению ученых, эти крошечные примитивные органы действительно могут разрешать изображения. Однако ученым до сих пор неизвестно, как мозг хитонов обрабатывает визуальную информацию.

Хитоновые глаза. Темные пятна — глаза, шишки поменьше — эстеты Фото: Wyss Institute at Harvard University

Ранее Фокус писал о том, что за разнообразный цвет глаз кошек отвечает один необычный предок: что выяснили ученые.