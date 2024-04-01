Дом, где обитает Земля: где на самом деле заканчивается Солнечная система (фото)

О местоположении границы Солнечной системы до сих пор спорят астрономы, но есть три кандидата на это звание.

Солнечная система состоит из 8 планет, 6 карликовых планет, нескольких сотен спутников и миллионов астероидов и комет, которые все вместе вращаются вокруг Солнца. Но где находится граница Солнечной системы? Ответ на этот вопрос зависит от того, кого спрашивать и как эти ученые определяют Солнечную систему, пишет Live Science.

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Сейчас считается, что существует не одна, а целых три потенциальные границы Солнечной системы:

пояс Койпера, то есть кольцо из каменистых объектов, которые вращаются вокруг Солнца за орбитой Нептуна;

гелиопауза, то есть край гелиосферы, где солнечный ветер и магнитное поле Солнца встречаются с межзвездным ветром и межзвездным магнитным полем;

Облако Оорта, то есть очень далекое кольцо, откуда прилетают долгопериодические кометы.

Пояс Койпера

По словам Дэн Райзенфельд, из Лос-Аламосской национальной лаборатории, США, многие астрономы соглашаются с тем, что именно поясом Койпера заканчивается Солнечная система. Этот регион простирается в космосе с расстояния 30 до 50 астрономических единиц от Солнца. Одна такая единица равна расстоянию от нашей звезды до Земли и составляет примерно 150 млн км. Здесь находятся астероиды и карликовые планеты, в том числе и Плутон, который переместились из внутренней части Солнечной системы под влиянием гравитации обычных планет.

Пояс Койпера. Иллюстрация Фото: Live Science

Аргумент в пользу того, что пояс Койпера является границей Солнечной системы состоит в том, что это край того места, где должен был находиться протопланетный диск Солнца. В этом кольце из газа и пыли родились планеты, их спутники и астероиды.

По словам Райзенфельда, если определять Солнечную систему как набор Солнца и планетарных тел, то ее край – это пояс Койпера.

Но Майк Браун из Калифорнийского технологического института и некоторые другие астрономы считают такое определение Солнечной системы слишком простым. По словам Брауна, со времени формирования планет многое изменилось в Солнечной системе, особенно в ее внешней части.

Поэтому поясом Койпера она не заканчивается, ведь еще много составляющих ее частей, в том числе гипотетическая Девятая планета, находятся дальше. В прошлом году астрономы обнаружили новые объекты за пределами пояса Койпера, а это значит, что, либо он намного больше, либо далеко в космосе находится еще одно подобное кольцо. Исходя их этого пояс Койпера нельзя считать границей Солнечной системы.

Гелиопауза

Что касается гелиопаузы, то она является краем гелиосферы, где Солнце проявляет свою активность, выпуская солнечный ветер и где существует магнитное поле нашей звезды. Солнечный ветер, то есть поток заряженных частиц, становится слабым в гелиопаузе, где он встречается с межзвездным ветром.

Что касается гелиопаузы, то она является краем гелиосферы, где Солнце проявляет свою активность, выпуская солнечный ветер и где существует магнитное поле нашей звезды. Иллюстрация Фото: space.com

По словам Райзенфельда, из-за того, что плазма внутри гелиопаузы принадлежит Солнцу, а за ее пределами – другим звездам, некоторые ученые считают именно гелиопаузу границей Солнечной системы.

По словам Брауна, когда космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" пересекли гелиопаузу (в 2012 и в 2018 годах соответственно), они обнаружили изменения в магнитном поле и в излучении. Значит, они пересекли какую-то границу.

Но гелиосфера не является идеальной сферой. Она больше похожа на продолговатую каплю, ведь большая часть межзвездной плазмы, попадающая в Солнечную систему, бьет ее только с одной стороны. В результате образуется ударная волна, которая отражает межзвездное излучение. Эта ударная волна находится на расстоянии примерно 120 астрономических единиц от Солнца и образует длинный хвост, который тянется как минимум на расстояние 350 астрономических единиц от Солнца в противоположном направлении. Поэтому использование гелиопаузы для описания Солнечной системы противоречит представлениям некоторых астрономов о планетных системах.

Облако Оорта

Облако Оорта является самой дальней потенциальной границей Солнечной системы, которое простирается на расстояние примерно 100 тысяч астрономических единиц от Солнца. Астрономы, которые определяют Солнечную систему как все, что связано гравитацией с Солнцем, считают край Облака Оорта границей Солнечной системы.

Облако Оорта (слева) намного больше, чем внутренняя часть Солнечной системы (справа) или пояс Койпера (в центре) Фото: Live Science

Французский астроном Шон Рэймонд считает, что Облако Оорта явялется краем того места, где что-то может вращаться вокруг Солнца. Но другие астрономы считают, что Облако Оорта находится в межзвездном пространстве и даже если оно связано гравитацией с Солнцем, оно не может быть краем Солнечной системы. Также точно неизвестно, где заканчивается Облако Оорта, а потому его, как пояс Койпера нельзя считать надежной границей, считают некоторые ученые.

Где же находится край Солнечной системы?

Все же чаще всего границей Солнечной системы сейчас астрономы называют гелиопаузу. Это связано с тем, что ее легче всего определить, а также потому, что свойства магнитного поля по обе стороны от нее сильно отличаются.

В то же время некоторые астрономы считают, что у Солнечной системы сразу несколько границ, а потому споры об этом продолжаются.

Как уже писал Фокус, дьявольская комета-вулкан уже хорошо видна в ночном небе и скоро она будет рядом с Землей.