Не так уж плохи. Ученые настаивают, что чайки вовсе не "преступники", как считалось ранее

Исследователи считают, что птицы "воровством еды" проявляют свою харизму, а вовсе не демонстрируют преступное поведение.

Из-за утраты привычной среды обитания чайки все чаще вторгаются в наши города, и, по словам ученых, нам следует научиться жить с ними по соседству. Птицы оказались в затруднительном положении из-за птичьего гриппа и истощения рыбных запасов, в результате им пришлось переместиться в городские районы, где теперь чайки конфликтуют с людьми из-за кражи еды, пишет BBC.

Однако профессор Пол Грэм из Университета Сассекса считает, что людям следует перестать рассматривать чаек как вредителей и начать уважать этих "умных птиц". Ученый считает, что поведение птиц, которое нам кажется "озорным или преступным" следует рассматривать иначе, ведь фактически чайки демонстрируют весьма "умное поведение". В результате ученый призывает попросту научиться жить с ними по соседству.

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Виды, которые могут адаптироваться к городской жизни, такие как серебристые чайки, на самом деле вынуждены идти на такой шаг из-за утраты естественной среды обитания в результате деятельности человека. Увы, у чаек попросту нет другого выбора, кроме как переселиться в городские районы, чтобы питаться нашими отходами.

В результате то, что нам кажется неприятным поведением, на самом деле является признаком ума и навыков социального обучения. В течение всей своей жизни птицы, по сути, изучают, какие из выброшенных предметов могут быть для них пищей. Ученые считают, что ни обучаются, наблюдая за более взрослыми птицами.

Людям следует следить за остатками своей еды, чтобы на нее не претендовали чайки Фото: Getty Images

Со временем чайки вырабатывают набор весьма умелых действий, которые позволяют им добывать пищу либо из наших мусорных баков, либо непосредственно от самих людей. Профессор Грэм считает, что для борьбы с птицами местным властям следует позаботиться об установке более крупных и безопасных баков в общественных местах, а людям следует не оставлять остатки своей еды без присмотра.

Сегодня в Британии обитают 6 основных видов чаек:

черноголовая чайка;

обыкновенная чайка;

средиземноморская чайка;

малая черноголовая чайка;

серебристая чайка;

большая черноголовая чайка.

Увы, численность всех этих видов сегодня сокращается. В результате ученые разрабатывают программы, которые в будущем могли бы помочь нам не допустить исчезновения этих популяций. По словам Дон Балмер из Британского фонда орнитологии, основная проблема заключается в том, что люди, похоже, не осознают в какой ситуации находятся чайки. Их численность неумолимо сокращается, к тому же они вынуждены покидать свои привычные ареалы обитания и адаптироваться к городским районам и поиску пищи в них.

Хотя естественные гнездящиеся популяции сокращаются, некоторые полагают, что количество птиц, гнездящихся на зданиях, увеличилось, но, по данным Natural England, данные, подтверждающие это, ограничены.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи выяснили, как чайки выбирают, что можно есть, а что нельзя.