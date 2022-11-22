Почему у чаек темные крылья: для этого есть жизненно важная причина

У птиц, которые парят в воздухе, длинные и тонкие крылья, но у чаек есть хитрость, которая позволяет им парить с помощью коротких и более широких крыльев.

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По словам ученых, темный цвет на более коротких и более широких крыльях чаек помогает им менять температуру окружающего воздуха, и это позволяет птицам эффективно планировать без ущерба для скорости полета и маневренности в воздухе, пишет New Scientist.

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У летающих птиц имеются либо относительно длинные тонкие крылья, которые позволяют летать на дальние расстояния, либо более короткие и широкие крылья, которые позволяют выполнять более энергоэффективные движения, такие как маневрирование в воздухе и взлет. Но у некоторых чаек крылья эволюционировали таким образом, чтобы можно было делать и то, и другое, поглощая тепло из воздуха.

"Чайки могут эффективно и парить в воздухе, и быстро взлетать. Но если у птицы крылья более приспособлены для того, чтобы парить в воздухе, то это создает сложности при подъеме тела. Но как только чайки находятся в воздухе и добывают пищу, именно тогда этот темный пигмент на их крыльях, кажется, вступает в игру", — говорит Мадлен Гумас из Эксетерского университета, Англия.

Еще несколько лет назад ученые обнаружили, что черная верхняя поверхность крыльев альбатроса примерно на 10°C теплее, чем белая поверхность под ними, и что это снижает плотность воздуха вокруг крыльев. В результате повышается вязкость воздуха, что приводит к снижению сопротивления и дает дополнительную подъемную силу для более эффективного планирования. В рамках нового исследования Гумас решила выяснить, может ли быть подобное явление у чаек.

Для этого ученая изучила цвет и форму тела и крыльев 50 видов чаек. В частности, предметом ее изысканий стало сравнение размаха крыльев с шириной крыла и сравнение массы тела с размерами крыла (так называемая нагрузка на крыло). Затем ученая изучила, как эти показатели соотносятся с цветом нижней и верхней поверхности крыльев.

[ + – ] По словам ученых, темный цвет на более коротких и более широких крыльях чаек помогает им менять температуру окружающего воздуха, и это позволяет птицам эффективно планировать без ущерба для скорости полета и маневренности в воздухе Фото: Wikipedia

Ученая обнаружила, что большая нагрузка на крыло связана с более темными цветами на верхней поверхности крыльев чаек. В частности, виды с более крупным телом и меньшими крыльями, как правило, имели более темную поверхность крыла, в то время как окрас был светлее у птиц с меньшим телом и более широкими крыльями.

"Сначала показалось, что эти результаты противоречат данным другого исследования, в котором более темные крылья были связаны с более длинными и тонкими крыльями. Но потом я поняла, что в то время как многие морские птицы, такие как альбатросы, которые пролетают очень большие расстояния над океаном, используют как цвет, так и форму крыльев, чтобы увеличить эффективность планирования в воздухе, чайки используют цвет как компенсацию за форму своих крыльев и тела", — говорит Гумас.

По словам Гумас, чайки не похожи на альбатросов и многих других морских птиц, потому что они проводят много времени на суше и ведут довольно малоподвижный образ жизни. И в то же время они часто взлетают в поисках пищи хоть и на непродолжительное время.

"Когда я подумала об этих особенностях чаек, то все встало на свои места", — говорит Гумас.

Что касается других исследований мира из мира фауны, то Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили вымерших миллионы лет назад существ с крыльями и хоботком.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые воссоздали процесс питания тростниковой жабы.