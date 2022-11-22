Чому чайки мають темні крила: для цього є життєво важлива причина

У птахів, які ширяють у повітрі, довгі й тонкі крила, але у чайок є хитрість, яка дозволяє їм ширяти за допомогою коротких і ширших крил.

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За словами вчених, темний колір на коротших і ширших крилах чайок допомагає їм змінювати температуру навколишнього повітря, і це дозволяє птахам ефективно планувати без шкоди для швидкості польоту і маневровності в повітрі, пише New Scientist.

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У летючих птахів є відносно довгі тонкі крила, які дозволяють літати на далекі відстані, або коротші й ширші крила, які дозволяють виконувати більш енергоефективні рухи, такі як маневрування в повітрі й зліт. Але в деяких чайок крила еволюціонували так, щоб можна було робити і те, й інше, поглинаючи тепло з повітря.

"Чайки можуть ефективно і ширяти в повітрі, і швидко злітати. Але якщо у птиці крила більш пристосовані для того, щоб ширяти в повітрі, то це створює складнощі при підйомі тіла. темний пігмент на їхніх крилах, здається, входить у гру", — каже Мадлен Гумас з Ексетерського університету, Англія.

Ще кілька років тому вчені виявили, що чорна верхня поверхня крил альбатроса приблизно на 10°C тепліша, ніж біла поверхня під ними, і що це знижує щільність повітря навколо крил. В результаті підвищується в'язкість повітря, що призводить до зниження опору та дає додаткову підіймальну силу для більш ефективного планування. У межах нового дослідження Гумас вирішила з'ясувати, чи може бути подібне явище у чайок.

Для цього вчена вивчила колір та форму тіла та крил 50 видів чайок. Зокрема, предметом її досліджень стало порівняння розмаху крил з шириною крила та порівняння маси тіла з розмірами крила (так зване навантаження на крило). Потім вчена вивчила, як ці показники співвідносяться з кольором нижньої та верхньої поверхні крил.

[ + – ] За словами вчених, темний колір на коротших і ширших крилах чайок допомагає їм змінювати температуру навколишнього повітря, і це дозволяє птахам ефективно планувати без шкоди для швидкості польоту та маневреності в повітрі Фото: Wikipedia

Вчена виявила, що велике навантаження на крило пов'язане з темнішими квітами на верхній поверхні крил чайок. Зокрема, види з більшим тілом і меншими крилами, як правило, мали темнішу поверхню крила, тоді як забарвлення було світлішим у птахів з меншим тілом і ширшими крилами.

"Спочатку здалося, що ці результати суперечать даним іншого дослідження, в якому темніші крила були пов'язані з довшими й тонкими крилами. Але потім я зрозуміла, що тоді як багато морських птахів, такі як альбатроси, які пролітають дуже великі відстані над океаном, що використовують як колір, так і форму крил, щоб збільшити ефективність планування в повітрі, чайки використовують колір як компенсацію за форму своїх крил і тіла», — каже Гумас.

За словами Гумас, чайки не схожі на альбатросів та багатьох інших морських птахів, тому що вони проводять багато часу на суші та ведуть досить малорухливий спосіб життя. І водночас вони часто злітають у пошуках їжі хоч і на нетривалий час.

"Коли я подумала про ці особливості чайок, то все стало на свої місця", — каже Гумас.

Що стосується інших досліджень зі світу фауни, то Фокус вже писав про те, що вчені виявили вимерлих мільйони років тому істот із крилами та хоботом.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше відтворили процес харчування очеретяної жаби.