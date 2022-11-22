Стародавні "дивні дива". Виявлені вимерлі мільйони років тому істоти з крилами та хоботом

Дослідники припускають, що крихітні скам'янілості м'якотілих істот можуть бути залишками кембрійського вибуху.

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Вчені виявили дві крихітні скам'янілості, розміром всього 13 і 3 міліметри, які, мабуть, є давніми родичами членистоногих, пише Science Alert.

Мініатюрні створіння по праву можна назвати стародавніми "дивними чудесами" через їх зовнішній вигляд — істоти мали крила для плавання, морду і зубчастий хобот. Вчені виявили скам'янілості неподалік Лландріндод-Уеллс в Уельсі, де зараз розташовується вівчарство.

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Крихітні скам'янілості можуть здатися не такими вже цікавими, але знайомство з ними не давало вченим спати ночами. Річ у тому, що скам'янілості мають вигляд опабініїд — м'якотілих істот з мордою, що вимерли мільйони років тому. Однак основна загадка полягає в тому, що нинішні зразки датовані на 40 мільйонів років пізніше ніж будь-яка відома до цього моменту опабініїда.

Зазначимо, що під час розкопок вчені виявили дві скам'янілості — більшу і зовсім крихітну. Все ще залишається загадкою, чи є дрібна особина молодшою, чи належить до зовсім іншого вигляду. Палеонтолог із Кембриджського університету Стівен Пейтс разом із колегами назвали більшу істоту Mieridduryn bonniae, проте їм ще належить розгадати загадку, крихітної істоти розміром всього 3 міліметри.

Динокарідіди (Dinocaridida), до яких належать опабініїди (opabiniids) і радіодонти (radiodonta), були поширені на Землі після кембрійського вибуху, де переважав океан, близько 500 млн років тому.

Крихітні створіння відрізнялися мініатюрною спідницею з плавальних щитків, що оперізували їх тіла, у деяких були стебла або інші придатки голови. Вчені відзначають, що через свій незвичний і вельми потойбічний вигляд, опабініїди заслужили свій титул "дивного дива".

Вчених поставив у глухий кут той факт, що нинішні знахідки мали щось спільне з opabiniids і radiodonta, наприклад, у самого крихітного екземпляра був роздутий хвіст зі спідницею з плавальних щитків, характерний для опабініїд, однак у нього також була морда з кігтистим хоботком. радіодонтів.

Дослідники провели генетичний аналіз і дійшли висновку, що древні скам'янілості можуть бути пов'язані з будь-якою з цих груп. Цікаво, що якщо вони все ж таки є опабініями, то вони свідчать про те, що ця група членистоногих жила на Землі на 40 мільйонів років пізніше, ніж припускали вчені.

Однак "найбільш обґрунтованою позицією" вчені вважають розгляд нових зразків, як одного або двох видів більш тісно пов'язаних із сучасними членистоногими, ніж з опабіїдами.

У такому разі, як припускають вчені, хоботок міг виникнути внаслідок злиття двох головних кінцівок, які також зустрічалися у пізніших родичів і, зрештою, перетворилися на ротові щитки комах. Водночас радіодонти знайшли інше застосування головних кінцівок і зберегли й окремо.

Дослідники відзначають, що потрібно більше досліджень, проте вже зараз зрозуміло, що будь-який сценарій розвитку дослідження дозволить пролити світло, а еволюцію членистоногих, які в цей момент становлять близько 85% всіх відомих тварин на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що у Фінляндії знайшли новий вид "безсмертних" тихоходок з кігтями.