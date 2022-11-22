Древние "странные чудеса". Обнаружены вымершие миллионы лет назад существа с крыльями и хоботком

Исследователи предполагают, что крохотные окаменелости мягкотелых существ могут быть остатками кембрийского взрыва.

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Ученые обнаружили две крохотные окаменелости, размером всего 13 и 3 миллиметра, которые, по видимому, являются древними родственниками членистоногих, пишет Science Alert.

Миниатюрные создания по праву можно назвать древними "странными чудесами" из-за их внешнего вида — существа обладали плавающими крыльями, мордой и зубчатым хоботком. Ученые обнаружили окаменелости недалеко от Лландриндод-Уэллс в Уэльсе, где сейчас располагается овцеводство.

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Крохотные окаменелости могут показаться не такими уж интересными, но знакомство с ними не давало ученым спать по ночам. Дело в том, что окаменелости имеют вид опабиниид — вымерших миллионы лет назад мягкотелых существ с мордой. Однако основная загадка заключается в том, что нынешние образцы датированы на 40 миллионов лет позже, чем любая известная до этого момента опабиниида.

Отметим, что в ходе раскопок ученые обнаружили две окаменелости — более крупную и совсем крохотную. Все еще остается загадкой, является ли мелкая особь более молодой или принадлежит к совсем другому виду. Палеонтолог из Кембриджского университета Стивен Пейтс вместе с коллегами назвали более крупное существо Mieridduryn bonniae, однако им еще предстоит разгадать загадку, крохотного существа размером всего 3 миллиметра.

Динокаридиды (Dinocaridida), к которым относятся опабинииды (opabiniids) и радиодонты (radiodonta), были распространены на Земле после кембрийского взрыва, где преобладал океан, около 500 млн лет назад.

Крохотные создания отличались миниатюрной юбкой из плавательных щитков, опоясывающих их тела, у некоторых были стебли или другие придатки головы. Ученые отмечают, что из-за своего сбивающего с толку и весьма потустороннего вида, опабинииды заслужили свой титул "странного чуда".

Ученых поставил в тупик тот факт, что нынешние находки имели нечто общее с opabiniids и radiodonta, например, у самого крохотного экземпляра был раздутый хвост с юбкой из плавательных щитков, характерный для опабиниид, однако у него также присутствовала морда с когтистым хоботком, что характерно для радиодонтов.

Исследователи провели генетический анализ и пришли к выводу, что древние окаменелости могут быть связаны с любой из этих групп. Любопытно, что если они все же являются opabiniids, то они свидетельствуют о том, что эта группа членистоногих жила на Земле на 40 миллионов лет позже, чем предполагали ученые.

Однако "наиболее обоснованной позицией" ученые считают рассмотрение новых образцов, как одного или двух видов более тесно связанных с современными членистоногими, чем с опабииидами.

В таком случае, как предполагают ученые, хоботок мог возникнуть в результате слияния двух головных конечностей, которые также встречались у более поздних родственников и в конечном итоге, превратились в ротовые щитки насекомых. В то же время радиодонты нашли другое применение головных конечностей и сохранили и отдельно.

Исследователи отмечают, что потребуется больше исследований, однако уже сейчас понятно, что любой сценарий развития исследования позволит пролить свет а эволюцию членистоногих, которые в данный момент составляют порядка 85% всех известных животных на Земле.

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