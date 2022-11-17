Песчаный спутник Волан-де-Морта. В Финляндии нашли новый вид "неубиваемых" тихоходок с когтями (фото)

Ученые обнаружили крохотное создание среди мхов и лишайников и назвали его в честь змеи лорда Волан-де-Морта из книг о Гарри Поттере.

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Крошечных тихоходок обнаружили в образцах мхов, лишайников и опавших листьев из разных районов национального парка Рокуа в Финляндии, пишет Daily Mail.

Открытие было сделано группой ученых из Университета Йювяскюля. Исследователи назвали новый вид в честь змеи лорда Волан-де-Морта Нагини из серии книг о Гарри Поттере — Macrobiotus naginae. По словам ученых, они вдохновились историей Нагини, которая когда-то была женщиной, но превратилась в существо без конечностей и была вынуждена жить в песках.

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По словам исследователей, почвенные тихоходки, как правило, обладают укороченными, уменьшенными или полностью отсутствующими конечностями — это позволяет им лучше проходить между частицами почвы. Однако у нового вида тихоходок развились крохотные когти, которые, видимо, позволяют им лучше пробираться между песчинок.

[ + – ] Новый вид тихоходок Нагини Фото: University of Jyväskylä

В ходе исследований ученые выяснили, что тихоходки Нагини — раздельнополый вид, в найденных образцах присутствуют как самцы так и самки. Например, у самцов сперма присутствует в ядре в форме штопора, у самок — спермотека, которая у насекомых является органом женских половых путей.

Кроме того в образцах почвы ученые также обнаружили яйца Нагини — они имели беловатый окрас и свободно откладывались в окружающей среде. В общей сложности ученые смогли исследовать около полусотни тихоходок и десятка яиц.

[ + – ] Их когти меньше, чем у традиционных тихоходок, что позволяет им ползать по мельчайшим песчинкам Фото: University of Jyväskylä

Тихоходки — не самые привлекательные животные на Земли, однако эти крохотные существа обладают удивительной живучестью. Более ранние исследования уже показали, что тихоходки способны приспособиться даже к самым суровым условиям.

Как правило, эти животные предпочитают жить в более влажной среде, однако их уникальные способности выделять внутреннюю воду и становиться сухими позволяет им вполне комфортно чувствовать себя и в более сухих местах, например песчаных дюнах.

В общей сложности ученым известно о 900 различных видах тихоходок, которые встречаются в разных уголкам мира — от самых высоких гор до самых глубоких частей океана.

В ходе ранних исследований ученые уже выяснили, что эти крохотные существа обладают весьма большой тягой к жизни — их практически невозможно убить. Исследователи пробовали их сварить, раздавить, заморозить и даже облучить радиацией — живучесть этих существ поражает.

Ранее Фокус писал о том, что тихоходки способны поставить жизнь на паузу, если их заморозить.