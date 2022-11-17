Піщаний супутник Волдеморта. У Фінляндії знайшли новий вид "безсмертних" тихоходок з кігтями (фото)

Вчені виявили крихітне створіння серед мохів та лишайників і назвали його на честь змії лорда Волдеморта з книг про Гаррі Поттера.

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Крихітні тихоходи виявили у зразках мохів, лишайників і опалого листя з різних районів національного парку Рокуа у Фінляндії, пише Daily Mail.

Відкриття зробила група вчених з Університету Йювяскюля. Дослідники назвали новий вигляд на честь змії лорда Волдеморта Нагайни із серії книг про Гаррі Поттера — Macrobiotus naginae. За словами вчених, вони надихнулися історією Нагайни, яка колись була жінкою, але перетворилася на істоту без кінцівок і була змушена жити у пісках.

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За словами дослідників, ґрунтові тихоходи, як правило, мають укорочені, зменшені або повністю відсутні кінцівки — це дозволяє їм краще проходити між частинками ґрунту. Однак у нового виду тихоходів розвинулися крихітні пазурі, які, мабуть, дозволяють їм краще пробиратися між піщинок.

[ + – ] Новий вид тихоходів Нагайна Фото: тихоходка

У ході досліджень вчені з'ясували, що тихоходи Нагайна — роздільностатевий вигляд, у знайдених зразках присутні як самці, так і самки. Наприклад, у самців сперма присутня в ядрі у формі штопора, у самок — сперматека, яка у комах є органом жіночих статевих шляхів.

Крім того, в зразках ґрунту вчені також виявили яйця Нагайни — вони мали білувате забарвлення і вільно відкладалися в навколишньому середовищі. Загалом вчені змогли дослідити близько півсотні тихоходів та десятка яєць.

[ + – ] Їхні пазурі менші, ніж у традиційних тихоходів, що дозволяє їм повзати по дрібних піщинках Фото: тихоходка

Тихоходи — не найпривабливіші тварини на Землі, проте ці крихітні істоти мають дивовижну живучість. Ранні дослідження вже показали, що тихоходи здатні пристосуватися навіть до найсуворіших умов.

Як правило, ці тварини надають перевагу життю в вологішому середовищі, проте їхні унікальні здатності виділяти внутрішню воду і ставати сухими дозволяє їм цілком комфортно почуватися і в сухіших місцях, наприклад піщаних дюнах.

Загалом вченим відомо про 900 різних видів тихоходів, які зустрічаються в різних куточках світу — від найвищих гір до найглибших частин океану.

У ході ранніх досліджень вчені вже з'ясували, що ці крихітні істоти мають дуже великий потяг до життя — їх практично неможливо вбити. Дослідники намагалися їх зварити, роздавити, заморозити і навіть опромінити радіацією — живучість цих істот вражає.

Раніше Фокус писав про те, що тихоходи здатні поставити життя на паузу, якщо їх заморозити.