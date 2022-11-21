Відбувається щось дивне. Вчені вперше відтворили процес харчування очеретяної жаби (відео)

Виявилося, що ці істоти здатні не тільки викидати свій язик, щоб схопити здобич, але й проковтують його щоразу, коли їдять.

Related video

Попри поширене словосполучення люди не здатні проковтнути власний язик, проте це зовсім не означає, що цього не може зробити жодна жива істота на планеті. Вчені вперше зняли повний процес харчування очеретяної жаби та виявили, що вони якраз проковтують власний язик щоразу, коли харчуються, пише Science Alert.

За словами герпетологині з Університету Флориди Рейчел Кіф, ученим багато відомо про те, як жаби витягують свій язик і чіпляють здобич, проте до цього часу дослідники мало знали про те, що відбувається після того, як жаби закривають рота.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні Кіф і її колеги прикріпили до язика очеретяної жаби крихітні металеві кульки та використовували високошвидкісну рентгенівську зйомку, щоб нарешті розгадати цю загадку.

Потрібні були місяці спостережень і вивчення очеретяних жаб, які проковтували сотні цвіркунів, щоб створити 3D-анімацію химерного механізму харчування амфібій.

Загалом процес харчування триває не більше 2 секунд, проте за цей час усередині жаби відбувається ціла серія подій, що зачаровують. За допомогою зйомки вчені зняли процес того, як кінчик язика жаби чіпляється за здобич і потім повертається в пащу. Однак на цьому його рух не закінчується — як виявилося, язик продовжує скочуватися по горлу на цілих 4,5 сантиметра, що навіть трохи більше за ту відстань, на яку амфібія викидає язик (близько 4,1 см).

Учені виявили, що поруч із серцем жаб розташована під'язична кістка, яка є гнучкою пластиною, підвішеною на зв'язках м'язів. У процесі харчування, ця кістка піднімається вгору й нібито притискає язик до піднебіння амфібії, після цього язик рухається назад, а кістка зішкрібає здобич у стравохід жаби.

Кіф припускає, що саме для цих цілей у низки жаб на піднебінні розташовується низка опуклих гребенів, щось на зразок "зубів", що допомагають відкріплювати їжу від кінчика язика.

У подальших дослідженнях учені планують повторити експеримент із іншими видами, щоб зрозуміти, чи є цей механізм годування однаковим майже для 5 тисяч видів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені простежили еволюцію жаб у Чорнобильській зоні, — виявилося, вони почорніли від радіації.