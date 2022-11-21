Происходит нечто странное. Ученые впервые воссоздали процесс питания тростниковой жабы (видео)

Оказалось, что эти существа способны не только выбрасывать свой язык, чтобы схватить добычу, но и проглатывают его каждый раз, когда едят.

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Вопреки распространенному словосочетанию люди не способны проглотить собственный язык, однако это вовсе не значит, что этого не может сделать ни одно живое существо на планете. Ученые впервые засняли полный процесс питания тростниковой жабы и обнаружили, что они то как раз проглатывают собственный язык каждый раз, когда питаются, пишет Science Alert.

По словам герпетолога из Университета Флориды Рэйчел Киф, ученым много известно о том, как лягушки вытягивают свой язык и цепляют добычу, однако до этого времени исследователи мало знали о том, что происходит после того, как они закрывают рот.

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В новом исследовании Киф и ее коллеги прикрепили к языку тростниковой жабы крохотные металлические шарики и использовали высокоскоростную рентгеновскую съемку, чтобы наконец-то разгадать эту загадку.

Потребовались месяцы наблюдений и изучения тростниковых жаб, которые проглатывали сотни сверчков, чтобы создать 3D-анимацию причудливого механизма питания амфибий.

В общей сложности процесс питания длится не более 2 секунд, однако за это время внутри жабы происходит целая серия завораживающих событий. С помощью съемки ученые запечатлели процесс того, как кончик языка жабы цепляется за добычу и затем возвращается в пасть. Однако на этом его движение не заканчивается — как оказалось, язык продолжает скатываться по горлу на целых 4,5 сантиметра, что даже немного больше того расстояния, на которое амфибия выкидывает язык (около 4,1 см).

Ученые обнаружили, что рядом с сердцем лягушек расположена подъязычная кость, которая представляет собой гибкую пластину, подвешенную на связках мышц. В процессе питания, эта кость поднимается вверх и как бы прижимает язык к небу амфибии, после этого язык движется назад, а кость соскребает добычу в пищевод жабы.

Киф предполагает, что именно для этих целей у ряда жаб и лягушек на небе располагается ряд выпуклых гребней, что-то вроде "зубов", помогающих откреплять пищу от кончика языка.

В дальнейших исследованиях ученые планируют повторить эксперимент с другими видами, чтобы понять, является ли этот механизм кормления одинаковым для почти 5 тысяч видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проследили эволюцию лягушек в Чернобыльской зоне — оказалось, они почернели от радиации.