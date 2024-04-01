Самая чистая посуда в мире: ученые рассказали, как правильно загружать посудомоечную машину

Исследователи подошли к вопросу с точки зрения науки и вывели идеальный способ загрузки посудомоечной машины.

В мире существует невероятное количество способов загрузки посудомоечной машины: в Сети множество вариантов раскладки посуды, утверждающих, что именно такой вариант позволит лучше всего очистить грязные тарелки. Однако все меняется, когда дело вступает наука — инженеры и эксперты по бытовой технике, рассказали, как действительно стоит раскладывать посуду в машине, пишет Daily Mail.

По словам физика и заведующего кафедрой бытовой техники в Боннском университете в Германии, доктора Райнера Штаммингера, основная ошибка, которую совершают многие люди — предварительно ополаскивают посуду. Ученый отмечает, что в этом попросту нет необходимости, поскольку при использовании горячей воды расходуется дополнительные ресурсы — вода и энергия.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Доктор Штаммингер отмечает, что людям достаточно лишь убрать остатки еды салфетками или вилкой. Он также отмечает, что сильно загрязненные стойкими пищевыми пятнами предметы стоит размещать на нижней полки, где расположены вращающиеся разбрызгиватели, поскольку давление воды в этом месте выше.

В то же время хрупкие стеклянные предметы и легкие пластиковые контейнеры следует размещать на верхней полке, чтобы они не разбились. Также эксперт советует не размещать очень грязную посуду в четырех углах на полках, так как вода из круглых разбрызгивателей попросту не сможет дойти до них. Доктор Штаммингер также напоминает, что вода в посудомоечных машинах поднимается из разбрызгивателей, а потому грязная сторона посуды должна смотреть вниз.

Эксперт также советует размещать посуду таким образом, чтобы между ней оставалось пространство и могла проходить сквозь него. Некоторые ученые советуют оставлять зазор между посудой не менее 2-5 сантиметров — этого достаточно для циркуляции воды и моющего средства.

Ученые назвали наиболее эффективный способ раскладывания посуды Фото: Daily Mail

В 2015 году команда из Бирмингемского университета провела исследование, в котором пришла к выводу, что тарелки необходимо размещать таким образом: по кругу с блюдами, загрязненными углеводами, и в центре блюдами, загрязненными белками. В исследовании поясняется, что вода движется с более высокой скоростью в центре, что необходимо для удаления пятен на основе углеводов. Однако доктор Стаммингер не согласен с этим утверждением.

По словам менеджера категории посудомоечных машин Дмитрия Лейцмана, верхняя полка лучше предотвращает слипание грязных столовых приборов во время мыться. Впрочем, он также заметил, что когда дело касается столовых приборов, здесь "не существует правильного или неправильного метода".

В то же время эксперт не советует класть в посудомоечную машину острые ножи, в особенности дорогие поварские ножи, а также посуду из дерева, изысканный фарфор или деликатную стеклянную машину. Дело в том, что посудомоечные машины со временем могут затупить лезвия острых кухонных ножей, в результате чего они сколоться или заржавеют.

Ранее Фокус писал о том, что мужчины воспринимают беспорядок иначе, чем женщины.