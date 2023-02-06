С широко закрытыми глазами. Обнаружено, что мужчины воспринимают беспорядок иначе, чем женщины

Исследователи полагают, что осознание и изменение этого может помочь парам более равноправно распределить работу по дому.

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Исследования показывают, что ссоры на фоне бытовых проблем являются одними из самых распространенных — мужчины и женщины порой будто совершенно иначе смотрят на окружающую среду в доме. И теперь, похоже, ученые доказали, что это так и есть, пишет The Conversation.

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Представьте на секунду пару, которая делит домашние обязанности поровну, а затем представьте, что они по-разному видят свой дом. Например, когда женщина входит в грязную кухню, она видит гору посуды, которую нужно вымыть, и мусорную корзину, которую необходимо вынести. В то же время мужчина видит посуду в раковине и полный мусорный бак, однако эта обстановка никоим образом не "дергает" его — он попросту не видит в этом беспорядке задачи, которые необходимо выполнить.

Результаты исследования показывают, что общество буквально приучает мужчин и женщин видеть разные возможности для действий, когда они смотрят на беспорядок в собственном дома. Ученые предполагают, что если оба в паре смогут это осознать и понять, это может помочь гетеросексуальным парам равномернее распределять работу по дому. Однако важно разобраться в первопричинах.

Теория возможностей

Эта психологическая концепция предполагает, что когда мы смотрим на объекты и различные ситуации, мы постоянно видим возможности для действий. Например, мы смотрим на яблоко, и видим его не просто блестящим и зеленым, но еще и съедобным. По сути, мы видим, что мы могли бы сделать с этим яблоком. Так и мужчины и женщины, смотрят на один и тот же объект, однако видят разные возможности для действия, например: женщины смотрят на гору посуды и думают, что она требует мытья, а для мужчины — это не так.

Теория аффорданса

Психологи считают, что мужчины и женщина по-разному настроены на аффордансы для домашних дел. Эта теория способна объяснить, почему женщины, как правило, берут на себя непропорционально большой объем работы по дому и уходу за детьми, даже если они работают на ровне с мужчинами.

Дело в том, что то, как мы воспринимает обстановку в доме косвенно влияет на то, какой процент домашней работы мы выполняем, независимо от своих намерений. Более того, ученые считают, что если женщина более чувствительна к возможностям домашних дел, то, вероятнее всего, столкнется с тем, что мужчина даже не заметит выполнения этой задачи. Это является двойным ударом неравенства и невидимости, который наносит серьезный психологический ущерб женщинам и создает дополнительную нагрузку на отношения.

Что делать

По словам психологов, первое, что нужно осознать, что меньшая чувствительность к определенным аффордансам, увы, не является оправданием. То есть, тот факт, что партнер не считает, что посуду, например, необходимо мыть, никак не снимает с него ответственности — это как раз и есть проблема, над которой вам следует поработать.

Хорошая новость заключается в том, что это вполне реально — потребуется практика и сознательные усилия. Психологи обнаружили, что мы лучше видим возможность выполнения задачи, если выполняем ее чаще и сознательно обращаем внимание на сигналы о том, нужно ли ее выполнить.

Отметим, что женщины вовсе не рождаются со способностью быть более чувствительными к возможности мытья посуды, уборки или выноса мусора — эти привычки частично формируются социальными нормами.

Проблема в том, что когда дело доходит до работы по дому — эти нормы гендерные. Как правило, девочек приучают к выполнению большего количества домашних дел с самого детства.

Психологи отмечают, что мужчинам необходимо не просто выполнять ряд обязанностей по дому, а взять на себя ответственность сознательно следить за тем, есть ли посуда в раковине, насколько полна мусорная корзина, есть ли молоко в холодильнике и пыль на полках.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что хлопоты на кухне помогают похудеть, лучше танцев.