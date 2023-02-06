Із широко заплющеними очима. Виявлено, що чоловіки сприймають безлад інакше, ніж жінки

Дослідники вважають, що усвідомлення та зміна цього може допомогти парам більш рівноправно розподілити роботу по дому.

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Дослідження показують, що сварки на тлі побутових проблем є одними з найпоширеніших — чоловіки і жінки деколи зовсім інакше дивляться на навколишнє середовище в будинку. І тепер, схоже, вчені довели, що це так і є, пише The Conversation.

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Уявіть на секунду пару, яка ділить домашні обов'язки порівну, а потім уявіть, що вони по-різному бачать свій дім. Наприклад, коли жінка входить у брудну кухню, вона бачить гору посуду, який потрібно вимити, і сміттєвий кошик, який необхідно винести. Водночас чоловік бачить посуд у раковині і повний сміттєвий бак, проте ця обстановка жодним чином не "смикає" його — він просто не бачить у цьому безладі завдання, які необхідно виконати.

Результати дослідження показують, що суспільство буквально привчає чоловіків і жінок бачити різні можливості для дій, коли вони дивляться на безлад у власному будинку. Науковці припускають, що якщо обоє в парі зможуть це усвідомити і зрозуміти, це може допомогти гетеросексуальним парам рівномірніше розподіляти роботу по дому. Однак важливо розібратися в першопричинах..

Теорія можливостей

Ця психологічна концепція передбачає, що коли ми дивимося на об'єкти та різні ситуації, ми постійно бачимо можливості для дій. Наприклад, ми дивимося на яблуко, і бачимо його не просто блискучим і зеленим, а ще й їстівним. По суті, ми бачимо, що ми могли б зробити з цим яблуком. Так і чоловіки та жінки, дивляться на один і той самий об'єкт, проте бачать різні можливості для дії, наприклад: жінки дивляться на гору посуду і думають, що вона потребує миття, а для чоловіка — це не так.

Теорія аффордансу

Психологи вважають, що чоловіки і жінки по-різному налаштовані на аффорданси для домашніх справ. Ця теорія здатна пояснити, чому жінки, як правило, беруть на себе непропорційно великий обсяг домашньої роботи та догляду за дітьми, навіть якщо вони працюють на рівні з чоловіками.

Річ у тім, що те, як ми сприймаємо обстановку в будинку, побічно впливає на те, який відсоток домашньої роботи ми виконуємо, незалежно від своїх намірів. Щобільше, вчені вважають, що якщо жінка більш чутлива до можливостей домашніх справ, то, найімовірніше, зіткнеться з тим, що чоловік навіть не помітить виконання цього завдання. Це є подвійним ударом нерівності та невидимості, який завдає серйозної психологічної шкоди жінкам і створює додаткове навантаження на стосунки.

Що робити

За словами психологів, перше, що потрібно усвідомити, що менша чутливість до певних аффордансів, на жаль, не є виправданням. Тобто, той факт, що партнер не вважає, що посуд, наприклад, необхідно мити, ніяк не знімає з нього відповідальності — це якраз і є проблемою, над якою вам слід попрацювати.

Хороша новина полягає в тому, що це цілком реально — потрібна практика і свідомі зусилля. Психологи виявили, що ми краще бачимо можливість виконання завдання, якщо виконуємо його частіше і свідомо звертаємо увагу на сигнали про те, чи потрібно його виконати.

Зазначимо, що жінки зовсім не народжуються зі здатністю бути більш чутливими до можливості миття посуду, прибирання чи виносу сміття — ці звички частково формуються соціальними нормами.

Проблема в тому, що коли справа доходить до роботи по дому — ці норми гендерні. Як правило, дівчаток привчають до виконання більшої кількості домашніх справ із самого дитинства.

Психологи зазначають, що чоловікам необхідно не просто виконувати низку домашніх обов'язків, а взяти на себе відповідальність свідомо слідкувати за тим, чи є посуд у раковині, наскільки повний кошик для сміття, чи є молоко в холодильнику та пил на полицях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що клопіт на кухні допомагає схуднути краще за танці.