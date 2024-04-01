Слишком длинные черепа: ученые нашли странные останки женщин-викингов (фото)

Археологи нашли на острове Готланд захоронение трех женщин с видоизмененными черепами. Такая находка вызвала удивление среди исследователей, поскольку это нетипичная практика для викингов.

Ученые обнаружили доказательства модификаций черепов среди трех женщин эпохи викингов, найденных на острове Готланд в Балтийском море. Эти женщины имели удлиненные черепа, что свидетельствует о модификации тела среди норвежцев, пишет Arkeonews.

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Исследование выявило около 130 человек, преимущественно мужчин, с вырезанными на зубах бороздами, в частности на Готланде. Хотя существуют различные интерпретации этих изменений, например, как меток рабов или символов элиты воинов, исследователи предполагают, что они могли служить маркерами идентичности в группе торговцев.

Фото: Hablingbo parish, Gotland, by Mirosław Kuźma/Matthias Toplak

В отличие от зубных модификаций, изменения черепа были редкими в скандинавской культуре викингов. Однако трех женщин из Готланда, датируемых XI веком, нашли с удлиненными черепами, что делает их особенными. Ученые обнаружили, что одной из женщин было от 25 до 30 лет, а другой — от 55 до 60 лет.

Интересно, что подобные случаи модификации черепа обнаруживали в Восточной Европе в IX-XI веках, что указывает на возможное происхождение из этого региона. Авторы предполагают две возможности: либо женщины родились в юго-восточной Европе и привезли эту традицию на Готланд, либо модификации сделали на Готланде или в восточной Балтике, что свидетельствует о культурном заимствовании, ранее неизвестном в Скандинавии.

Несмотря на неопределенность относительно их происхождения, изысканно украшенные могилы этих женщин, содержащие типичные готландские женские аксессуары, свидетельствуют о том, что их приняли в местную общину.

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