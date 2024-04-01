Люди не смогли бы появиться без гравитационных волн: что говорит новая теория

Для появления жизни нужны всего несколько химически элементов, но для появления человека нужно нечто большее, считают ученые.

Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, утверждают, что без таких космических явлений, как гравитационные волны, люди не смогли бы появиться на Земле, пишет IFLScience.

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Химические элементы, необходимые для появления жизни

Для возникновения самой простой жизни необходимо всего несколько химических элементов: водород, углерод, азот, кислород, фосфор и сера. Водород возник в результате Большого взрыва. Углерод, азот и кислород появились в результате термоядерного синтеза в ядрах обычных звезд. Фосфор, как и многие другие химические элементы возникает в результате взрыва сверхновых, которые также создаю серу. Эти же взрывы рассевают химические элементы по космосу.

Всем млекопитающим на Земле нужны минимум 20 химических элементов, но авторы новой теории предполагают, что для создания двух из них, требуется нечто большее, чем просто взрыв сверхновой. Вместо этого они возникают в результате r-процесса, который происходит во время взрыва килоновых, когда сливаются две нейтронные звезды.

Столкновение нейтронных звезд

Слияние нейтронных звезд является продуктом гравитационных волн. Вероятность того, что два таких маленьких объекта, как нейтронные звезды, столкнутся друг с другом на просторах Вселенной, очень мала. Нейтронные звезды возникают в результате взрыва сверхновых, когда звезды имеют слишком малую массу, чтобы превратится в конце своей жизни в черные дыры. Но нейтронные звезды часто существуют парами и кружат вокруг друг друга.

Мощное ускорение, вызванное гравитационным взаимодействием двух плотных объектов, создает гравитационные волны, которые уносят энергию. Эта энергия возникает из-за движения двух нейтронных звезд, которые сливаются со временем, затем возникает взрыв килоновой и создаются химические элементы в результате r-процесса.

Слияние нейтронных звезд является продуктом гравитационных волн. Вероятность того, что два таких маленьких объекта, как нейтронные звезды, столкнутся друг с другом на просторах Вселенной, очень мала Фото: wikipedia

Без гравитационных волн не было бы людей

Без гравитационных волн килоновые возникали бы гораздо реже или же вообще бы не возникали, а значит реже бы появлялись элементы r-процесса или же не появлялись бы вообще, считают ученые. Поскольку элементы r-процесса включают йод и бром, а оба необходимы для человека, без гравитационных волн, не было бы людей.

Очевидно, что если бы на Земле был дефицит йода и брома, эволюционный путь человека был бы другим, то есть люди могли бы появится, но были бы совсем другими. Люди зависят от йода, поступающего в щитовидную железу для регулирования обмена веществ, а также от брома для развития тканей. Однако, учитывая миллионы лет, возможно, животные могли бы эволюционировать и выполнять аналогичные роли, используя другие элементы.

Теория, которую сложно проверить

Такой сценарий невозможно доказать или опровергнуть, если только не обнаружить планеты, где нет элементов r-процесса. Но еще нужно найти такие планеты, где существует развитая разумная жизнь.

С другой стороны, йод и бром, являются не единственными элементами r-процесса, которые нужны человеку. Ученые отмечают, что молибден используется как животными, так и растениями для переноса атомов кислорода, и что торий и уран, вероятно, являются причиной тектоники плит, возможно, одной из важнейших характеристик Земли.

Авторы исследования признают, что есть еще много моментов, которые нужно проверить. Более того, небольшая часть йода на Земле поступает в результате s-процесса, для которого не нужны гравитационные волны. И этого количества, возможно, было бы достаточно для поддержания эволюции млекопитающих.

Как уже писал Фокус, обнаружен самый маленький спутник Млечного Пути, и он бросает вызов понятию галактика.

Также Фокус писал о том, что однажды кислород уничтожил почти все живое на Земле. Во время события, известного, как Кислородная катастрофа, Земля замерзла и почти все живые организмы на планете вымерли.