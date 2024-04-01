Бросает вызов понятию галактика: обнаружен самый маленький спутник Млечного Пути (фото)

Это открытие бросает вызов нынешнему пониманию формирования галактик.

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У нашей галактики есть много галактик-спутников, самые известные из которых Большое и Малое Магеллановы Облака. Но теперь астрономы обнаружили еще один спутник Млечного Пути и это самая маленькая и самая тусклая подобная галактика из всех известных. Это также может быть галактика, где больше всего темной материи среди всех известных. Результаты исследования были опубликованы в издании The Astrophysical Journal, пишет Universe Today.

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Новая галактика получила название UMa3/U1, и в ней очень мало звезд и при этом она имеет очень маленькую яркость. Галактика находится на расстоянии примерно 30 тысяч световых лет от нас и в ней находится всего 60 звезд. Поэтому это самая маленькая галактика-спутник Млечного Пути.

По словам ученых, этот объект мало похож на галактику, а потому является уникальным. Диаметр этой галактики всего 10 световых лет, что в 10 тысяч раз меньше размера Млечного Пути. Масса галактики всего в 16 раз больше массы Солнца и в 15 раз меньше массы самой маленькой предполагаемой карликовой галактики. Но UMa3/U1 все равно является галактикой, пусть и крошечной из-за присутствия темной материи.

Хотя объединения звезд, такие как шаровые звездные скопления, более массивны, чем эта карликовая галактика, они не являются галактиками. Астрономы полагают, что в них преобладает обычная материя, а в таких крошечных галактиках основную массу представляет темная материя.

В UMa3/U1 так мало звезд, что можно было бы предположить, что это просто случайная группа звезд, но имзерения показали, что все они связаны гравитацией, движутся космосе с очень одинаковыми скоростями и, похоже, имеют похожий химический состав.

На этом изображении космоса (слева) скрыта Uma3/U1, ультратусклая галактика (справа). Она содержит 60 звезд - ничтожное количество для галактики Фото: Universe Today

При такой низкой звездной массе группировка звезд уже должна была быть разорвана на части, а ее члены растворились бы в большей популяции звезд Млечного Пути. Тот факт, что они все еще вместе, является интригующим признаком участия темной материи, считают ученые. При этом они предполагают, что это галактика с преобладанием темной материи, где ее может быть больше всего, среди других подобных объектов.

Если астрофизики смогут подтвердить, что в галактике есть темная материя, это будет иметь большое значение. Это было бы еще одним доказательством в поддержку Модели Лямбда-CDM, то ест ьстнадартной космологической модели Вселенной, которая родилась в результате Большого взрыва и наполнена темной энергией и холодной темной материей. Эта модель предсказывает, что по мере формирования Млечного Пути его гравитация притянула большое количество карликовых галактик, гораздо больше, чем обнаружено до сих пор. Если это одна из них, а остальные так же сложно обнаружить, как UMa3/U1, значит модель верна.

В то же время ученые считают, что этот объект может быть первым примером нового класса чрезвычайно тусклых звездных систем, которые до сих пор ускользали от обнаружения. Астрономы считают, что эта галактика либо образовалась в то месте, где была обнаружена сама по себе, либо же ее притянул к себе Млечный Путь. И пока что наблюдения указывают на второй вариант.

По словам авторов исследования, это открытие бросает вызов нынешнему пониманию формирования галактик и, возможно, даже определению понятия галактика.

Фокус уже писал о том, что астрономы до сих пор спорят о том, что считать краем Солнечной системы. Существует три кандидата на звание границы нашей планетной системы и один из них является более вероятным.

Также Фокус писал о том, что в Южной Корее искусственное Солнце установило новый рекорд. В термоядерном реакторе KSTAR поддерживалась температура плазмы в 7 раз выше, чем в ядре Солнца.