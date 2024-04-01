Кидає виклик поняттю галактика: виявлено найменший супутник Чумацького Шляху (фото)

Це відкриття кидає виклик нинішньому розумінню формування галактик.

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У нашої галактики є багато галактик-супутників, найвідоміші з яких Велика і Мала Магелланові Хмари. Але тепер астрономи виявили ще один супутник Чумацького Шляху, і це найменша і найбільш тьмяна подібна галактика з усіх відомих. Це також може бути галактика, де найбільше темної матерії серед усіх відомих. Результати дослідження були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal, пише Universe Today.

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Нова галактика отримала назву UMa3/U1, і в ній дуже мало зірок і при цьому вона має дуже маленьку яскравість. Галактика знаходиться на відстані приблизно 30 тисяч світлових років від нас і в ній знаходиться всього 60 зірок. Тому це найменша галактика-супутник Чумацького Шляху.

За словами вчених, цей об'єкт мало схожий на галактику, а тому є унікальним. Діаметр цієї галактики всього 10 світлових років, що в 10 тисяч разів менше за розмір Чумацького Шляху. Маса галактики всього в 16 разів більша за масу Сонця і в 15 разів менша за масу найменшої передбачуваної карликової галактики. Але UMa3/U1 все одно є галактикою, нехай і крихітною через присутність темної матерії.

Хоча об'єднання зірок, такі як кульові зоряні скупчення, більш масивні, ніж ця карликова галактика, вони не є галактиками. Астрономи вважають, що в них переважає звичайна матерія, а в таких крихітних галактиках основну масу становить темна матерія.

У UMa3/U1 так мало зірок, що можна було б припустити, що це просто випадкова група зірок, але іммеренії показали, що всі вони пов'язані гравітацією, рухаються в космосі з дуже однаковими швидкостями і, схоже, мають схожий хімічний склад.

На цьому зображенні космосу (ліворуч) прихована Uma3/U1, ультратускла галактика (праворуч). Вона містить 60 зірок — мізерна кількість для галактики Фото: Universe Today

За такої низької зоряної маси угруповання зірок уже мало бути розірване на частини, а його члени розчинилися б у більшій популяції зірок Чумацького Шляху. Той факт, що вони все ще разом, є інтригуючою ознакою участі темної матерії, вважають учені. При цьому вони припускають, що це галактика з переважанням темної матерії, де її може бути найбільше, серед інших подібних об'єктів.

Якщо астрофізики зможуть підтвердити, що в галактиці є темна матерія, це матиме велике значення. Це було б ще одним доказом на підтримку Моделі Лямбда-CDM, тобто загальноприйнятої космологічної моделі Всесвіту, що народилася внаслідок Великого вибуху і наповнена темною енергією і холодною темною матерією. Ця модель передбачає, що в міру формування Чумацького Шляху його гравітація притягнула велику кількість карликових галактик, набагато більше, ніж виявлено досі. Якщо це одна з них, а інші так само складно виявити, як UMa3/U1, значить модель правильна.

Водночас учені вважають, що цей об'єкт може бути першим прикладом нового класу надзвичайно тьмяних зоряних систем, які досі вислизали від виявлення. Астрономи вважають, що ця галактика або утворилася в тому місці, де її було виявлено саму по собі, або ж її притягнув до себе Чумацький Шлях. І поки що спостереження вказують на другий варіант.

За словами авторів дослідження, це відкриття кидає виклик нинішньому розумінню формування галактик і, можливо, навіть визначенню поняття галактика.

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