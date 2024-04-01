Термоядерна енергія: у Південній Кореї штучне Сонце встановило новий рекорд (відео)

У термоядерному реакторі KSTAR підтримували температуру плазми, у 7 разів вищу, ніж у ядрі Сонця.

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Термоядерний реактор типу токамак під назвою KSTAR, що розташований у Південній Кореї, встановив новий рекорд для H-режиму, адже він підтримував температуру плазми на рівні 100 млн градусів Цельсія впродовж понад 100 секунд, пише Interesting Engineering.

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Згідно із заявою фізиків Корейського інституту термоядерної енергетики (Південна Корея), уперше термоядерний реактор KSTAR досягнув температури плазми, що у 7 разів більша, ніж у ядрі Сонця. Це новий рекорд, який був встановлений протягом експериментів, що завершилися нещодавно.

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За словами фізиків, у термоядерному реакторі типу токамак (тороїдальна установка для створення термоядерного синтезу), який ще називають "штучне Сонце", вдалося підтримувати стабільну температуру плазми на рівні 100 млн градусів Цельсія протягом 48 секунд. Але в H-режимі (стабільний стан плазми, який найкраще утримується) вдалося підтримувати ту саму температуру впродовж понад 100 секунд. Для порівняння, температура плазми в ядрі Сонця становить 15 млн градусів Цельсія, тобто фізики змогли отримати в 7 разів вищу температуру стабільно утримуваної плазми.

У термоядерному реакторі типу токамак (тороїдальна установка для створення термоядерного синтезу), який ще називають "штучне Сонце", вдалося підтримувати стабільну температуру плазми на рівні 100 млн градусів Цельсія протягом 48 секунд. Але в H-режимі (стабільний стан плазми, який найкраще утримується) вдалося підтримувати ту саму температуру впродовж понад 100 секунд. Фото: Антарктида

За допомогою реактора KSTAR фізики намагаються вирішити важливе завдання: отримати в майбутньому безмежну чисту енергію за допомогою термоядерного синтезу. Такий процес відбувається в ядрах зірок, зокрема й Сонця, завдяки чому зірки живуть і виділяють світло та тепло. Коли відбувається синтез водню та інших легких хімічних елементів, то звільняється величезна кількість енергії. Проблема в тому, що потрібно створити стабільний термоядерний синтез у реакторі за допомогою надгарячої плазми, яка перебуває під величезним тиском.

За словами південнокорейських учених, потрібно створити технологію, яка зможе підтримувати високу температуру і високу щільність плазми, за якої термоядерний синтез відбувається найефективніше протягом тривалих періодів часу.

Температура плазми в ядрі Сонця становить 15 млн градусів Цельсія, тобто фізики змогли отримати в 7 разів вищу температуру стабільно утримуваної плазми Фото: NASA

Нові рекорди реактора KSTAR стали можливими завдяки його модернізації: було встановлено вольфрамові відхилювачі. Це важливі компоненти, розташовані на дні реактора, які відіграють вирішальну роль у видаленні газів і домішок, які виходять з реактора, і вони приймають на себе весь основний тягар тепла внутрішньої поверхні реактора.

За словами фізиків, порівняно з вуглецевими відхилювачами, вольфрамові відхилювачі показали збільшення температури поверхні за аналогічних теплових навантажень лише на 25%. Але це забезпечує значні переваги під час роботи реактора.

Вчені вважають, що результати нових експериментів відкривають шлях до створення основних технологій, необхідних для будівництва демонстраційних термоядерних реакторів, у яких спробують отримати чисту термоядерну енергію у великій кількості.

Як уже писав Фокус, фізики створили найхолоднішу молекулу в історії, яка має дуже дивний хімічний зв'язок. Створена молекула з чотирьох атомів встановила рекорд, як найхолодніша серед великих молекул.

Також Фокус писав про те, що створено нову батарею, яку можна використовувати в тілі людини для підтримки роботи медичних імплантатів. Цій батареї для зарядки потрібен кисень з організму.