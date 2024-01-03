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Технології та наука

Термоядерна енергія. Штучне Сонце в Південній Кореї модернізували: чому це важливо

термоядерний реактор KSTAR
Фото: Антарктида | Термоядерна енергія. Штучне Сонце в Південній Кореї модернізували: чому це важливо

Вчені модернізували термоядерний реактор KSTAR і тепер він може довше підтримувати плазму температурою 100 млн градусів Цельсія.

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Фізики з Південної Кореї встановили в термоядерному реакторі типу токамак під назвою KSTAR новий відхилювач, який дає змогу штучному Сонцю довше підтримувати найвищу температуру плазми, що перевищує 100 млн градусів Цельсія, пише Gizmodo.

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Токамак KSTAR, який є тороїдальною установкою для створення термоядерного синтезу, не просто так називають штучним Сонцем. У цій установці створюється така сама термоядерна реакція, яка відбувається в ядрі Сонця. Завдяки цьому процесу наша зірка існує.

Важливо
Безмежна і чиста енергія: фізики домоглися нових результатів із термоядерним синтезом

У результаті термоядерного синтезу, коли відбувається об'єднання, а не поділ ядер атомів, виділяється величезна кількість енергії. Саме цю термоядерну енергію, яка може забезпечити всю планету, намагаються отримати фізики всього світу у великій кількості. Але проблема в тому, що на створення термоядерної реакції йде надто багато енергії, ніж фізики отримують унаслідок експериментів.

Сонце Fullscreen
Токамак KSTAR, який є тороїдальною установкою для створення термоядерного синтезу, не просто так називають штучним Сонцем. У цій установці створюється така сама термоядерна реакція, яка відбувається в ядрі Сонця. Завдяки цьому процесу наша зірка існує
Фото: Forbes

Хоча деякі досягнення в цьому плані вже є. Наприклад, наприкінці 2022 року фізики зі США змогли вперше отримати більше енергії в результаті термоядерного синтезу, ніж витратили на його запуск, як уже писав Фокус. Ще однією важливою віхою на шляху до отримання термоядерної енергії став запуск найбільшого у світі термоядерного реактора в Японії, як уже писав Фокус.

Щодо термоядерного реактора KSTAR, то, як і в інших токамаках, вчені створюють термоядерний синтез за допомогою плазми, нагрітої до понад 100 млн градусів Цельсія, яка перебуває під високим тиском.

термоядерний реактор KSTAR Fullscreen
Щодо термоядерного реактора KSTAR, то, як і в інших токамаках, вчені створюють термоядерний синтез за допомогою плазми, нагрітої до понад 100 млн градусів Цельсія, яка перебуває під найвищим тиском.
Фото: Антарктида

У цьому токамаку раніше було розміщено вуглецевий відхилювач, тобто компонент, розташований у нижній частині реактора, що сприяє управлінню викидів відпрацьованих газів з установки. Відхилювач звернений до гарячої плазми і приймає на себе весь основний тягар тепла внутрішньої поверхні.

Але тепер вчені встановили вольфрамовий відхилювач, тому що вольфрам має вищу температуру плавлення, ніж вуглець, і збільшує межу теплового потоку реактора вдвічі.

Поки що реактор KSTAR здатний працювати з плазмою протягом приблизно 30 секунд, але вчені кажуть, що після модернізації він зможе працювати з дуже гарячою плазмою протягом 300 секунд.

Хоча деякі експерти вважають, що отримання безмежної чистої термоядерної енергії в потрібній кількості чекати ще довго, все ж експерименти з термоядерним синтезом тривають. Науковці вважають, що в найближчі десятиліття вони зможуть отримати надійне джерело енергії з нульовим викидом забруднювальних речовин.

Що стосується Сонця, то як уже писав Фокус, нещодавно на зірці сталося найпотужніше виверження в поточному сонячному циклі. На Сонці виник неймовірно потужний спалах класу Х5, разом із корою в космос вирвався потік плазми, який вдарив у Землю.