Термоядерная энергия. Искусственное Солнце в Южной Корее модернизировали: почему это важно

Ученые модернизировали термоядерный реактор KSTAR и теперь он может дольше поддерживать плазму температурой в 100 млн градусов Цельсия.

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Физики из Южной Кореи установили в термоядерном реакторе типа токамак под названием KSTAR новый отклонитель, который позволяет искусственному Солнцу дольше поддерживать высочайшую температуру плазмы, превышающую 100 млн градусов Цельсия, пишет Gizmodo.

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Токамак KSTAR, который является тороидальной установкой для создания термоядерного синтеза, не просто так называют искусственным Солнцем. В этой установке создается такая же термоядерная реакция, которая происходит в ядре Солнца. Благодаря этому процессу наша звезда существует.

Важно

Безграничная и чистая энергия: физики добились новых результатов с термоядерным синтезом

В результате термоядерного синтеза, когда происходит объединение, а не деление ядер атомов, выделяется огромное количество энергии. Именно эту термоядерную энергию, которая может обеспечить всю планету, пытаются получить физики всего мира в большом количестве. Но проблема в том, что на создание термоядерной реакции уходит слишком много энергии, чем физики получают в итоге экспериментов.

Токамак KSTAR, который является тороидальной установкой для создания термоядерного синтеза, не просто так называют искусственным Солнцем. В этой установке создается такая же термоядерная реакция, которая происходит в ядре Солнца. Благодаря этому процессу наша звезда существует Фото: Forbes

Хотя некоторые достижения в этом плане уже есть. Например, в конце 2022 года физики из США смогли впервые получить больше энергии в результате термоядерного синтеза, чем потратили на его запуск, как уже писал Фокус. Еще одной важной вехой на пути к получению термоядерной энергии стал запуск самого большого в мире термоядерного реактора в Японии, как уже писал Фокус.

Что касается термоядерного реактора KSTAR, то как и в других токамаках, ученые создают термоядерный синтез с помощью плазмы, нагретой до более 100 млн градусов Цельсия, которая находится под высочайшим давлением.

Что касается термоядерного реактора KSTAR, то как и в других токамаках, ученые создают термоядерный синтез с помощью плазмы, нагретой до более 100 млн градусов Цельсия, которая находится под высочайшим давлением Фото: Gizmodo

В этом токамаке ранее был размещен углеродный отклонитель, то есть компонент, расположенный в нижней части реактора, способствующий управлением выбросов отработанных газов из установки. Отклонитель обращен к горячей плазме и принимает на себя всю основную тяжесть тепла внутренней поверхности.

Но теперь ученые установили вольфрамовый отклонитель, потому что вольфрам имеет более высокую температуру плавления, чем углерод, и увеличивает предел теплового потока реактора в два раза.

Пока что реактор KSTAR способен работать с плазмой в течение примерно 30 секунд, но ученые говорят, что после модернизации он сможет работать с очень горячей плазмой в течение 300 секунд.

Хотя некоторые эксперты считают, что получения безграничной чистой термоядерной энергии в нужном количестве ждать еще долго, все же эксперименты с термоядерным синтезом продолжаются. Ученые считают, что в ближайшие десятилетия они смогут получить надежный источник энергии с нулевым выбросом загрязняющих веществ.

Что касается Солнца, то как уже писал Фокус, недавно на звезде произошло самое мощное извержение в текущем солнечном цикле. На Солнце возникла невероятно мощная вспышка класса Х5, вместе с корой в космос вырвался поток плазмы, ударивший в Землю.