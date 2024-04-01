Термоядерная энергия: в Южной Корее искусственное Солнце установило новый рекорд (видео)

В термоядерном реакторе KSTAR поддерживалась температура плазмы в 7 раз выше, чем в ядре Солнца.

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Термоядерный реактор типа токамак под названием KSTAR, который находится в Южной Корее установил новый рекорд для H-режима, ведь он поддерживал температуру плазмы на уровне 100 млн градусов Цельсия в течение более 100 секунд, пишет Interesting Engineering.

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Согласно заявлению физиков Корейского института термоядерной энергетики (Южная Корея), впервые термоядерный реактор KSTAR достиг температуры плазмы, которая в 7 раз больше, чем в ядре Солнца. Это новый рекорд, который был установлен в течение экспериментов, которые завершились недавно.

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Установлен новый мировой рекорд по производству термоядерной энергии: что известно

По словам физиков, в термоядерном реакторе типа токамак (тороидальная установка для создания термоядерного синтеза), который еще называют "искусственное Солнце", удалось поддерживать стабильную температуру плазмы на уровне 100 млн градусов Цельсия в течение 48 секунд. Но в H-режиме (стабильное состояние плазмы, которое лучше всего удерживается) удалось поддерживать ту же температуру в течение более 100 секунд. Для сравнения, температура плазмы в ядре Солнца составляет 15 млн градусов Цельсия, то есть физики смогли получить в 7 раз более высокую температуру стабильно удерживаемой плазмы.

В термоядерном реакторе типа токамак (тороидальная установка для создания термоядерного синтеза), который еще называют "искусственное Солнце", удалось поддерживать стабильную температуру плазмы на уровне 100 млн градусов Цельсия в течение 48 секунд. Но в H-режиме (стабильное состояние плазмы, которое лучше всего удерживается) удалось поддерживать ту же температуру в течение более 100 секунд Фото: Gizmodo

С помощью реактора KSTAR физики пытаются решить важную задачу: получить в будущем безграничную чистую энергию с помощью термоядерного синтеза. Такой процесс происходит в ядрах звезд, в том числе и Солнца, благодаря чему звезды живут и выделяют свет и тепло. Когда происходит синтез водорода и других легких химических элементов, то освобождается огромное количество энергии. Проблема в том, что нужно создать стабильный термоядерный синтез в реакторе с помощью сверхгорячей плазмы, которая находится под огромным давлением.

По словам южнокорейских ученых, нужно создать технологию, которая сможет поддерживать высокую температуру и высокую плотность плазмы, при которой термоядерный синтез происходит наиболее эффективно в течение длительных периодов времени.

Температура плазмы в ядре Солнца составляет 15 млн градусов Цельсия, то есть физики смогли получить в 7 раз более высокую температуру стабильно удерживаемой плазмы Фото: NASA

Новые рекорды реактора KSTAR стали возможны благодаря его модернизации: были установлены вольфрамовые отклонители. Это важные компоненты, расположенные на дне реактора, которые играют решающую роль в удалении выходящих газов и примесей из реактора, и они принимают на себя всю основную тяжесть тепла внутренней поверхности реактора.

По словам физиков, по сравнению с углеродными отклонителями, вольфрамовые отклонители показали увеличение температуры поверхности при аналогичных тепловых нагрузках лишь на 25%. Но это обеспечивает значительные преимущества при работе реактора.

Ученые считают, что результаты новых экспериментов открывают путь к созданию основных технологий, необходимых для строительства демонстрационных термоядерных реакторов, в которых попытаются получить чистую термоядерную энергию в большом количестве.

Как уже писал Фокус, физики создали самую холодную молекулу в истории, которая имеет очень странную химическую связь. Созданная молекула из четырех атомов установила рекорд, как самая холодная среди больших молекул.

Также Фокус писал о том, что создана новая батарея, которую можно использовать в теле человека для поддержания работы медицинских имплантатов. Этой батарее для зарядки нужен кислород из организма.