Укрепляет мозг и продляет жизнь: ученые рассказали о преимуществах винограда

Виноград является распространенным и популярным лакомством, однако его преимущества выходят за рамки обычных вкусовых свойств, заявили ученые.

Команда ученых из Университета Западной Новой Англии изучили повседневный виноград, и их выводы удивили медицинское сообщество. Их исследование, опубликованное в нескольких научных журналах, показывает, что виноград может быть не просто вкусной закуской — он может быть очень полезным для нашего здоровья, влияя на все, от работы печени до здоровья мозга, и даже на работу наших генов, пишет Knowridge.

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В исследовании, проведенным под руководством доктора Джона Пеццуто, подчеркивается, как виноград борется с жировой болезнью печени — распространенной проблемой, связанной с высокожировым питанием в западной культуре. Если съедать почти две чашки винограда в день, можно не только приостановить развитие жировой болезни печени, но и увеличить срок жизни на 4–5 лет, утверждают авторы. Все дело в содержащихся в винограде антиоксидантах, которые помогают бороться с окислительным стрессом. Предполагается, что употребление винограда может привести к изменениям в экспрессии генов, которые повышают защитные силы организма.

Помимо здоровья печени, команда исследователей обнаружила, что виноград может играть ключевую роль в сохранении остроты ума. Они выяснили, что виноград может улучшать поведение и когнитивные функции, потенциально обеспечивая защиту от ухудшения, которое происходит при диете с высоким содержанием жиров и старении. Кроме того, они изучили, как виноград влияет на метаболизм, и обнаружили, что его употребление может изменить процесс переработки питательных веществ и производства энергии в лучшую сторону.

Это исследование является весомым аргументом в пользу включения винограда в наш ежедневный рацион. И дело тут не только в потенциальных преимуществах для здоровья, таких как увеличение продолжительности жизни или улучшение работы мозга, но и в том, что обычный выбор рациона может оказать глубокое влияние на наше общее самочувствие. Хотя команда призывает к проведению дополнительных исследований для полного понимания этих механизмов, очевидно, что виноград может сыграть важную роль в укреплении нашего здоровья.

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Также Фокус писал о том, что ученые нашли способ избавить вино от неприятного запаха. Исследователи полагают, что новые пластины можно будет использовать на любом этапе производства и они избавят от запаха "резины" или "тухлых яиц".

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