Взрывающиеся звезды из темной материи могут подтвердить теорию 47-летней давности

Энергия, освободившаяся в результате одного такого взрыва, будет намного сильнее, чем энергия от взрыва сверхновой.

Темную материю, неуловимую форму материи, астрофизики продолжают искать в течение нескольких десятилетий. Хотя она невидима, но оказывает огромное влияние на галактики с помощью гравитации. Авторы недавнего исследования, опубликованного в журнале Physical Review D, считают, что что темная материя создает взрывающиеся звезды, пишет Inverse.

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Астрономы считают, что темная материя взаимодействует с гравитацией и ее частицы между собой также взаимодействуют с помощью этой силы. Некоторые ученые предполагают, что темная материя состоит из гипотетических массивных частиц под названием вимпы, но этому нет пока доказательств. Поэтому в последние годы астрофизики решили, что темная материя может состоять из гипотетических легких частиц под названием аксионы, теоретическое обоснование которым впервые было предложено в 1977 году.

Если вимпы не могут соединяться вместе и создавать небольшие объекты, то аксионы могут это делать, считают авторы исследования. Как показывают расчеты, аксионы могут соединиться вместе очень плотно в соответствии с правилами квантовой механики. Ученые считают, что аксионы могут пребывать в таком агрегатном состоянии вещества, как конденсат Бозе-Эйнштейна и создавать своеобразные звезды.

Ученые считают, что такие звезды могут иметь размеры среднестатистической обычной звезды, но они являются нестабильными, а потому существуют недолго и взрываются. Энергия, освободившаяся в результате одного такого взрыва, будет намного сильнее, чем энергия от взрыва сверхновой. Ученые считают, что след от такого взрыва можно обнаружить.

Ученые считают, что такие звезды могут иметь размеры среднестатистической обычной звезды, но они являются нестабильными, а потому существуют недолго и взрываются Фото: Inverse

Согласно исследованию, взрыв звезды из темной материи будет выпускать излучение и его можно обнаружить благодаря его влиянию на обычную материю. Это открытие позволит понять из чего на самом деле состоит темная материя и состоит ли она из аксионов.

Конечно, нет никакой гарантии, что темная материя состоит из аксионов, ведь вимпы также могут быть частицами этого невидимого вещества. Некоторые астрофизики предполагают, что состоящая из вимпов темная материя также может создавать так называемые темные звезды. Но в этом случае, звезды состоят из водорода и гелия, но их питает именно темная материя.

Тем не менее, интерес к аксионам растет, и существует множество планов по их обнаружению. Например, некоторые астрофизики считают, что аксионы превращаются в фотоны, когда проходят через магнитное поле, поэтому их можно обнаружить при наблюдении за нейтронными звездами.

Как уже писал Фокус, согласно новой теории, люди не смогли бы появиться без гравитационных волн. Для появления жизни нужны всего несколько химически элементов, но для появления человека нужно нечто большее, считают ученые.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую галактику-спутник у Млечного Пути. Но этот объект совсем не похож на галактику, ведь он очень маленький и очень тусклый. Ученые считают, что это открытие бросает вызов теориям о формировании галактик.