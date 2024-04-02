Умерла от загадочного бешенства: женщина стала жертвой болезни, связанной с коровами

В современном мире существует множество разновидностей бешенства, а лекарство от него до сих пор не нашли, при этом болезнь продолжает уносить жизни. Очередной жертвой ее загадочного варианта стала 55-летняя жительница Мичигана.

Арлин ФонМир, 55-летняя женщина из Мичигана, США, столкнулась с внезапным ухудшением здоровья 8 января, когда у нее появились симптомы, напоминающие инсульт. Несмотря на многочисленные посещения больницы по поводу проблем с речью и равновесием, ее состояние ухудшалось, что привело к ее смерти уже 19 февраля. Причиной была названа болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) — смертельное заболевание мозга, похожее на коровье бешенство, но поражающее случайных людей. Это заболевание, не имеющее лечения, разрушает ткани мозга, вызывая быстро прогрессирующее слабоумие и такие физические симптомы, как потеря памяти и неконтролируемые движения, пишет Daily Mail.

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Заболевание БКЯ вызывается неправильным формированием белков, известных как прионы, что приводит к серьезным повреждениям в мозге. Это редкая болезнь и в большинстве случаев она возникает спонтанно, а небольшой процент связан с генетическими мутациями или, очень редко, с употреблением зараженной говядины. Заболевание встречается примерно у одного-двух человек из миллиона в год, но риск заражения увеличивается с возрастом, особенно у людей старше 55 лет.

В штате Мичиган был отмечен необычно высокий уровень заболеваемости БКЯ: за один год было зарегистрировано пять случаев, что значительно выше среднего показателя по стране, согласно отчету. Это скопление случаев, разбросанных по четырем округам, вызвало беспокойство и призывы к срочному расследованию со стороны властей, подчеркивая непредсказуемость болезни. Несмотря на редкость заболевания, его последствия серьезны и приводят к быстрому ухудшению здоровья и в конечном итоге к смерти, а лечение направлено исключительно на обеспечение комфорта пациента в ожидании неотвратимого.

История Арлин ФонМир и других мичиганских больных привлекла внимание к БКЯ, вызвав призывы к проведению дополнительных исследований этого разрушительного заболевания. Ее муж, Гэри ФонМир, активно выступает за повышение осведомленности и активизацию исследовательских усилий, надеясь на прогресс в понимании и, в конечном счете, на поиск лекарства от болезни Крейцфельда-Якоба.

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