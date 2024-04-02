Очистил без вмешательств: испытан новый метод лечения болезней мозга ультразвуком

Нестандартный подход с использованием ультразвука для лечения мозга показал, что для улучшения его состояния не требуются никакие дополнительные вмешательства. Теперь ученые нацелились на излечение болезни Альцгеймера.

Исследователи из австралийского Университета Квинсленда сделали потрясающее открытие в области лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Ученые обнаружили, что улучшение когнитивных функций — способности мозга думать, учиться и запоминать, может быть достигнуто с помощью ультразвуковой технологии без необходимости воздействовать на амилоидные бляшки в мозге. Амилоидные бляшки — это липкие наросты, которые скапливаются вне нервных клеток и обычно считаются отличительным признаком болезни Альцгеймера. Это ставит под сомнение давнее мнение о том, что избавление от этих бляшек является обязательным условием лечения когнитивного спада, пишет BioSpectrum.

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Подход команды под руководством доктора Герхарда Лейненги и профессор Юргена Гетца из Квинслендского института мозга отклонился от общепринятого. Традиционные методы заключались в использовании ультразвука вместе с микропузырьками для открытия бреши защитного барьера мозга, активизируя тем самым клетки микроглии, которые очищают мозг от амилоидных бляшек. Однако вместо этого исследователи просто использовали ультразвук в мышиных моделях и все равно заметили заметное улучшение функций памяти. Это позволило авторам исследования предположить, что терапевтические применение ультразвука может иметь более широкий спектр применения в лечении заболеваний мозга.

Кроме того, на эффективность ультразвуковой терапии, по-видимому, влияет частота ультразвуковых волн. В своих экспериментах доктор Лейненга и профессор Гетц протестировали две различные частоты ультразвука и заметили, что более высокая частота дала лучшие результаты в улучшении памяти. Этот вывод особенно важен, поскольку позволяет предположить, что простая, но точная настройка параметров ультразвука может оптимизировать его терапевтический эффект и улучшить лечение.

Профессор Гетц уже рассматривает возможность использования этих данных в новом клиническом исследовании, в котором будет применяться неинвазивная ультразвуковая технология для лечения болезни Альцгеймера. Их работа открывает захватывающие возможности для использования ультразвука в медицине, потенциально предлагая новый, более универсальный подход к борьбе со снижением когнитивных способностей, не концентрируясь только на амилоидных бляшках и инвазивных операциях.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

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