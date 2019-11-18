В Черкасской области двое детей погибли в результате пожара
В Черкасской области в селе Медведевка в результате пожара в частном доме погибли двое детей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В результате пожара погибли двое детей возрастом 3 и 4 года, еще одного ребенка 2019 года госпитализировали в больницу.
"В 12 час. 15 мин. пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Вероятная причина пожара – неисправность электрического обогревательного прибора", – сказано в сообщении.
Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщает, когда медики прибыли на место, соседка отдала им в руки годовалого ребенка, которую вытащили из горящего дома.
По предварительной информации, у ребенка обнаружили ожоги тела до 60%. Специалисты оказали помощь и срочно транспортировали ребенка в ожоговое отделение Первой городской больницы. В машине "скорой" медики продолжили оказывать помощь пострадавшему ребенку.
Как ранее сообщал Фокус:
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