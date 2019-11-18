Суд закрыл дело Мосийчука против Супрун

Украина
Без права повторного обращения

Окружной административный суд Киева закрыл дело против бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун по иску Игоря Мосийчука.

Об этом написала Супрун на своей странице в Twitter.

"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served (справедливость восторжествовала, – перевод ред)", – написала она.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Окружном админсуде Киева такда пояснили, что приняли решения о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.