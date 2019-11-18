Пограничники поймали стадо коров на границе с РФ

Пограничники Луганского отряда задержали 12 коров из РФ, которые "нелегально" пересекли российско-украинскую границу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Отмечается, что накануне, 17 ноября, пограничники, которые несли службу в районе населенного пункта Полтавское Луганской области, обнаружил вблизи границы 12 голов крупного рогатого скота.

"При осмотре "рогатых нарушителей" правоохранители обнаружили ушные знаки с нанесением идентификационного номера, который проставляется компетентными органами Российской Федерации. Каких-либо "хозяев" у стада не было", – говорится в сообщении.

В ГПСУ сказали, что должны вернуть животных: "Принимаются меры по возвращению животных на их "родину".

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ, который пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Украину и в дальнейшем попросил убежища.